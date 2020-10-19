Hamile kalmanız ile başlayan mucizevi sürecin yani hamileliğin 3. haftasında neler olur? Daha önceki yazılarımızda hamileliğin ilk iki haftasını anlatmıştık. Bu defa da hamileliğin 3. haftasına yönelik yaşanan değişiklikleri aktaracağız sizlere.

HAMİLELİĞİN 3. HAFTASINDA NELER OLUR?

Hamileliğin oluşması için rahim duvarınıza yerleşen ve artık embriyo olan yapı gelişmesini sürdürebilmek için çok daha hızlı hareket etmeye başladığı bu haftalar aslında annenin karnında aklınızın dahi alamayacağı şekilde değişimler ve bebek için gelişimler yaşanıyor.

Gerek annenin bedeninde gerekse de embriyonun gelişiminde muhteşem gelişmelerin yaşandığı hamileliğin 3. haftasında yaşananları aşağıda sırası ile aktardık sizlere.

Şu an anne karnında çok fazla hareketli şeyler oluyor. Bebeğiniz, çılgınca büyüyen bir hücre topu halini aldı ve bu hücre topuna Blastosist deniyor yani diğer bir adı ile embriyo denilmektedir artık.

Embriyo rahime iyice yerleştikten sonra, plasentayı oluşturacak kısmı hCG adlı gebelik hormonunu üretmeye başlar. Bu hormon yumurtalıklarınıza adet döngüsünü durdurmak için yumurta üretimini durdurma talimatını verir ve aynı zamanda da yoğun östrojen ve progesteron üretimini daha da tetikler.

HCG hormonu, gebelik testinin “pozitif” çıkmasının sebebidir ve artık bu haftanın sonunda bir gebelik testi yapıldığı an itibari ile sonuç kesinlikle pozitif olacaktır. Ancak yapılan gebelik testi negatif ise ve hala adet görülmediyse birkaç gün sonra testi yeniden deneyebilirsiniz.

Bu süreçte, rahim içinde amniyotik keseyi oluşturacak oyukta, amniyotik sıvı embriyonun çevresinde birikmeye başlıyor. Bu sıvı bebeğin büyüme ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir ve gelecek hafta ve aylarda bebeğinizi muhafaza edecek ve koruyacaktır.

Şu anda küçük embriyonuz, plasenta oluşana kadar rahminizdeki küçük damarlara bağlı olan ve mikroskopik kanallardan oluşan, basit bir döngü sistemi aracılığı ile oksijen, besin ihtiyacını karşılıyor ve atıkları atıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde ise bu görevi plasenta devralacaktır.

HAMİLELİKTE 3. HAFTA ANNE BEDENİNDE NELER OLUYOR?

İçinizde mucizevi bir şekilde çok önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Anatomik olarak yumurtanızın güçlü zarı, tek bir sperm tarafından aşılarak döllenme sağlandı.

Döllenmeden sonraki birkaç günlük süreç içerisinde, yumurta rahime indi ve orada gelişmeye başladı. Artık içeride bir bebek hayata gelmek için mücadele vermeye başlayacak.

Siz büyük ihtimalle hâlâ hamile olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ancak belki bu haftanın sonuna doğru, hafif bir kanama yaşayabilirsiniz, bu kanama, ‘İmplantasyon kanaması’ olarak adlandırılmaktadır. Bu kanamanın olmasının sebebi ise döllenmiş yumurtanın, kan dolaşımı yüksek olan rahim katmanından geçmesinden kaynaklanır. Oldukça hafif bir kanamadır, endişelenmeye gerek olmamakla birlikte bu durum yaşanmaya da bilir.

3. HAFTA GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı kadınlarda, henüz test pozitif görünmeden önce bile hamilelik belirtilerini hissetmeye başlayabilirler. Peki hamileliğin 3. haftasındaki belirtiler nelerdir?