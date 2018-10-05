Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık yüzde 20' sini, “nedeni bilinmeyen infertilite (kısırlık)”oluşturuyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bu sorunun yaklaşık yarısının hücre stresi nedeniyle meydana geliyor. Hücre stresi, üremek için gerekli olan enerjinin üretimi sırasında oluşan nitrik oksid ve hidrojen peroksid gibi bazı atık maddeler yüzünden gerçekleşiyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tansu Küçük, düşük dozlarda zarar vermeyen hatta yararlı bile olabilen bu atıkların yeterince temizlenememeleri durumunun hücre stresine neden olduğunu bunun da doku ve organ hasarına yol açtığını belirterek, "Antioksidan maddeler hücreler içinde oluşan atık maddeleri yok edip, ortaya çıkan hasarları onarıyor. 3 ay süresince uygulanacak antioksidan detoks programı ile 'Hücre stresi' yüzünden çocuk sahibi olamayan kadınlarda hamilelik şansı artıyor ve mutlu sona ulaşma süresi belirgin derecede kısalıyor" diyor.

HÜCRE STRESİ KISIRLIK NEDENİ



Yaşamak ve üremek için ihtiyaç duyulan enerji, tüm hücrelerimizde olduğu gibi yumurtalıklarda yer alan üreme hücrelerinde de üretiliyor. Vücutta oksijen gerektiren üretim şeklinde ortaya çıkan enerjiye ATP (adenozin trifosfat) deniyor. Bu enerjinin üretimi sırasında, tıpkı çalışan bir fabrikanın atıkları gibi, hidroksil radikalleri ve nitrik oksid ile başka atıklar oluşuyor. Reaktif oksijen parçaları (ROS) ya da pro-oksidanlar denen bu atık maddeler düşük dozlarda yararlı olurken, yeterince temizlenmemesi ve ortamda artması durumunda oluşan oksidatif stres; hücre, doku ve organlarda hasar oluşturuyor. Bunun sonucunda organın içinde bulunduğu sistem çalışmamaya başlıyor ve bu sorunun üreme sisteminde ortaya çıkması kısırlık gelişmesi anlamına geliyor.



ZARARLI ATIKLAR HANGİLERİ?

Atıklar, yani reaktif oksijen parçaları sadece enerji üretimi sırasında değil, dışarıdan gelen zararlı etkilerle de oluşuyor. Bunlar arasında:

* Enfeksiyonlar,

* Alkol,

* Tütün,

* Çevresel kirlilik,

* Bazı ilaçlar,

* Uzun süre güneşe maruz kalmak,

* Aşırı fiziksel aktivite,

* Aşırı stres,

* Dengesiz beslenme bulunuyor.

ANTİOKSİDANLAR ATIK MADDELERİ YOK EDİYOR



Kadın üreme sağlığında atık maddeler ve antioksidan dengesinin bozulması çeşitli hastalıklara yol açıyor. Kısırlık da bu hastalıklar arasında yer alıyor. Sürekli sağlıklı beslenmenin atık madde ve antioksidan dengesinin bozulmasını önlediği, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulup antioksidan tedaviye başlanmasının hamilelik şansını ciddi oranda artırdığı belirtiliyor. Çünkü hücre içinde iç ve dış etkilerle oluşan atık maddeler "antioksidanlar" tarafından yok edilmekle kalmıyor, oluşan hasarlar tamir de edilebiliyor.

ANTİOKSİDAN KAYNAKLARI

* C vitamini

* E vitamini

* Selenyum

* Çinko

* Karoten ve beta-karoten

* Taurin ve hipotaurin

* Sisteamin

* Glutatyon

* Esansiyel yağ asitleri: Omega 3 ve 6

* Ayrıca enzim olarak adlandırılan antioksidanlar

ADIM ADIM ANTİOKSİDAN DETOKS

* Her gün düzenli şekilde antioksidan içeren besinler tüketin.

* Sigarayı bırakın.

* Alkolü haftada 2 kadeh şarap ya da 1 kadeh sert içki ile sınırlandırın.

* İdeal kiloda kalın. Vücut kitle indeksinizi hesaplayın ve sınırı 18.5 - 25 değerleri arasında tutmaya çalışın.

* Her gün 2 litre su içerek kanınızın akışkanlığını artırın. Kanın akışkan olması besin maddeleri ile oksijenin hücrelere daha kolay iletilmesini sağlar.

* Her gün 30 dakika yürüyüş ya da yüzme gibi sporlar yapın. Hareket, kan dolaşımını hızlandırarak vücudun her dokusunun beslenmesini ve yeterli oksijen almasını sağlar.

* Propanediol, metilolakrilamid, monometil eter gibi zararlı kimyasallardan uzak durun. Bu maddeler yumurtalara doğrudan etki ederek bu organın genetik ve biyolojik kalitesini bozar.

* Antioksidanları yeterli düzeyde alabilmek için beslenme dışında multivitamin, Koenzim Q-10 ve L-arginin tabletleri kullanın.

* Arı sütü tüketin.

* Masaj, meditasyon veya köpük banyosu gibi yöntemlerle stresinizi azaltın.

* Sık cinsel aktivitede bulunun. Bu hem hamilelik şansınızı hem de genital bölge kanlanmasını artırarak detoksa yardımcı olur.



DÖLLENME ŞANSININ EN YÜKSEK OLDUĞU ZAMAN

Yumurtalıkta istirahat halinde olan bir kadın yumurtasının büyümeye başlayıp yumurtlama noktasına gelmesi için 90 günlük süre geçiyor. Detoks programından sonra beklenen etki de bu süreçten sonra ortaya çıkıyor. İlk 4 - 5 ayın döllenme şansının en yüksek olduğu zaman olduğu belirtiliyor. Bu sırada hamilelik oluşmaması ve yaşın 35' ten küçük olması, 6 ay daha beklenmesini, yaşın 35'in üzerinde olması ise zaman geçirilmeden bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmasını gerektiriyor. Uygulanan her tür tedavinin etkisini artırmak amacıyla detoks programına devam edilmesi öneriliyor.

ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLER

C VİTAMİNİ: Narenciye, çilek, brokoli, domates, tatlı biber, mango,

üzüm, kivi, kuşkonmaz, bezelye, maydanoz, su teresi ve ıspanak.



E VİTAMİNİ: Soğuk baskı zeytinyağı, buğday, sakatat, yumurta, patates,

yapraklı sebzeler, fındık ve tahıllar.



SELENYUM: Ton balığı, bira mayası, tüm tahıllar ve susam.



ÇİNKO: Yağsız et, balık ve diğer deniz ürünleri, tavuk, yumurta, kabak

ile ay çekirdeği, zencefil, maydanoz ve mantar.



KAROTENLER: Havuç ve domates.



ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ (OMEGA 3 VE 6): Ketentohumu yağı, yağlı

balıklar, ceviz ve yeşil yapraklı sebzeler.

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