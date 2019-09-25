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HaberlerSağlık

Hamilelik testi nasıl yapılır? Evde idrar ile gebelik testi nasıl yapılır? Tek ve çift çizgi ne demek?

Adet kanamanız geciktiyse ve hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, eczanelerden alabileceğiniz hamilelik testiyle kendi kendinize yapıp bunu öğrenebilirsiniz. Peki, hamilelik testi nasıl yapılır? Hamilelik testindeki tek ve çift çizgi ne demek?

Hamilelik testi nasıl yapılır? Evde idrar ile gebelik testi nasıl yapılır? Tek ve çift çizgi ne demek?

Hamilelik testi adet kanamasının gecikmesinden 5 gün sonra yapılması gereklidir. Hamilelik testi için eczanelerde satılan gebelik testi uygulaması yapılan test araçları satın alınarak kendi kendine yapılır ya da bir sağlık kuruluşunda kan verme sonucu bu test uygulanabilir.  

Kendi kendine yapılmak istendiğinde; bir miktar idrar test çubuğunda işaretli kısma damlatılır ve 3-5 dakika bekletilir. Tek çizgi negatif (hamile değil) çift çizgi pozitif (hamile) demektir.  

Kan Ölçümü Yapılarak Gebelik Testi Nasıl Yapılır? 

Günün her hangi bir saatinde kan verilebilir. Bu durumun yapılabilmesi için en az bir haftalık bir adet gecikmesi olmalıdır. Kan alınır ve laboratuarda test edilir. 1-2 saat içerisinde sonuç alınabilir. Test sonucunda gebelik olup olmadığı değerlere göre ortaya çıkmaktadır. 

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