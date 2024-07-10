Hamilelikte günlük kalori ihtiyacı: Sağlıklı bir gebelik için bilmeniz gerekenler!
Hamilelik, vücudunuzun ve bebeğinizin sağlıklı gelişimi için özel besin ihtiyaçları gerektiren bir dönemdir. Bu süreçte günlük kalori ihtiyacınızı bilmek, hem sizin hem de bebeğinizin optimal sağlığı için önemlidir. İşte detaylar...
Gebelik süreci, anne adaylarının beslenme düzenlerinde dikkatli olmaları gereken bir dönemdir. Günlük kalori ihtiyacınızı doğru belirleyerek hem kendi sağlığınızı koruyabilir hem de bebeğinizin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Hamilelikte sağlıklı bir beslenme planı oluşturmanın püf noktalarını sizin için derledik. İşte detaylar...
BİR BEBEĞİ BÜYÜTMEK İÇİN NE KADAR KALORİ GEREKİR?
Tahminlerin geniş bir yelpazede değiştiği ortaya çıktı - tüm hamilelik boyunca yaklaşık 50.000 ila yaklaşık 85.000 ekstra kalori. Bunlar, kişinin hamile olmasaydı ihtiyaç duyacağı kalorinin üzerine eklenen kalorilerdir.
Duke Üniversitesi'nde evrimsel antropoloji ve küresel sağlık profesörü olan Herman Pontzer, "Çoğu kadın için 50.000 kalorinin büyük bir eksik tahmin olacağını söyleyebilirim" dedi. "Bence çoğu kadın için bu rakam 70.000 ya da daha fazla olacaktır."
FORMÜL GELİŞTİRİLDİ
Bilim insanları bu sayılara farklı yöntemler kullanarak ulaşmışlardır. Örneğin, Science dergisinde yayınlanan 2024 tarihli bir çalışma, hayvanlar alemindeki birçok tür için hamileliğin kalorifik maliyetini hesaplamak için bir formül geliştirdi.
Ekip, çalışma sırasında Monash Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Samuel Ginther tarafından yönetildi. Araştırmacılar mikroskobik, suda yaşayan hayvanlardan insanlar da dahil olmak üzere büyük memelilere kadar 81 türün üreme maliyetini hesapladılar
Ginther, yaptığı açıklamada, "Hamile bir kişinin 9 aylık bir süre boyunca, hamile olmayan benzer bir kadına kıyasla 50.000 kcal [kalori] daha fazla kaloriye ihtiyaç duyacağını hesapladık" dedi.
SADECE YÜZDE DÖRDÜ FETÜSE GİDİYOR
Ekip, hamilelikte ihtiyaç duyulan 50.000 ekstra kalorinin sadece %4'ünün doğrudan fetüsün hücrelerinin büyümesine gittiğini tahmin ediyor. Çalışmada yer almayan Pontzer, bunun yerine çoğunluğun hamilelik boyunca değişen hamile kişinin vücudunu desteklemek için kullanıldığını söyledi.
Pontzer, "Temelde enerji harcaması, tüm hücrelerinizin tüm gün işlerini yapmasıyla ilgilidir" dedi. "Hamilelikte - normal bir hamilelikte vücut yaklaşık 12 kilo büyüdüğünde - tüm bu ekstra doku [daha önce orada olmayan] tüm ekstra hücrelerdir. Ve hepsinin işlerini yapması gerekiyor."
ENERJİ İHTİYACI DOKUZ AY BOYUNCA DEĞİŞİYOR
Hamileliğin enerji ihtiyacı dokuz ay boyunca değişir. Public Health Nutrition dergisinde 2005 yılında yayınlanan bir makaleye göre, ilk üç aylık dönem en az miktarda ek enerji gerektiren dönemdir. Bu süre zarfında ortalama, sağlıklı bir hamile kadın için kilo alımı günde yaklaşık 18 gram civarındadır. Bu, ikinci üç aylık dönemde günde 60 gram yükselir ve son üç aylık dönemde biraz azalarak günde 54 gram düşer.
Pontzer, bu ekstra dokuyu desteklemek ve tamamen yeni bir insan yetiştirmek için gereken kalorinin muhtemelen Ginther ve meslektaşlarının çalışmasının önerdiğinden daha yüksek olduğunu söyledi.
META ANALİZİ YAYINLANDI
Baylor Tıp Fakültesi'nde pediatri ve beslenme profesörü olan Butte ve meslektaşları, hamileliğin toplam enerji maliyetini hesaplayan çeşitli çalışmaların bir meta analizini yayınladılar. Bu rakam 77.675 kaloriye ulaşmıştır. Bu, ilk üç aylık dönemde günde fazladan 90 kalori, ikinci üç aylık dönemde günde 287 kalori ve üçüncü üç aylık dönemde günde 466 kaloriden oluşmaktadır.
Kaynak: Live Science