Hamilelikte günlük kalori ihtiyacı: Sağlıklı bir gebelik için bilmeniz gerekenler!

ENERJİ İHTİYACI DOKUZ AY BOYUNCA DEĞİŞİYOR

Hamileliğin enerji ihtiyacı dokuz ay boyunca değişir. Public Health Nutrition dergisinde 2005 yılında yayınlanan bir makaleye göre, ilk üç aylık dönem en az miktarda ek enerji gerektiren dönemdir. Bu süre zarfında ortalama, sağlıklı bir hamile kadın için kilo alımı günde yaklaşık 18 gram civarındadır. Bu, ikinci üç aylık dönemde günde 60 gram yükselir ve son üç aylık dönemde biraz azalarak günde 54 gram düşer.