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        Haberler Bilgi Yaşam Hamilelikte kokoreç yenir mi, gebeyken kokoreç yemek zararlı mı?

        Hamilelikte kokoreç yenir mi, gebeyken kokoreç yemek zararlı mı?

        Gebelik dönemi, beslenmeye en fazla özen gösterilmesi gereken süreç. Çünkü beslenme şekli hem anneyi hem de bebeği doğrudan etkiliyor. Bu nedenle anne adayları tüketmeleri ve uzak durmaları gereken yiyecekleri öğrenmek istiyorlar. Detayları merak edilen yiyeceklerden biri de kokoreç… Şarkılara konu olan kokoreç, hamilelik döneminde tüketilmeye uygun bir besin mi diye soranlar için hamilelikte kokoreç yemek zararlı mı sorusunu yanıtlıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 20:21 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:21
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        Hamilelikte kokoreç yenir mi?
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        Kokoreç Nedir?

        Dünyanın her yerinde sokak lezzetlerine rastlamak mümkün. Kültürün bir parçası olan sokak lezzetleri ülkemizde de adından söz ettiriyor. En popüler sokak lezzetlerinden biri de kokoreç… Kokoreç sadece Türkiye’de değil Anadolu coğrafyası ve Balkan topraklarına yayılmış bir lezzet. Adeta pek çok fanatiği var diyebileceğimiz kokoreç genellikle kuzu nadiren oğlak bağırsağından yapılıyor. Şişe geçirilerek pişirilen kokoreci lezzetli kılan sır ise içerdiği baharatlar. Müdavimlerinin lezzetine tutkun olduğu kokoreç, faydalı mı diye merak edenler için kokorecin hem faydası hem de zararı olduğunu belirtelim. Öncelikle faydalarına değinecek olursak eğer, kokorecin tam bir protein kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yalnızca protein deposu olmakla kalmıyor ve içeriğinde pek çok vitaminle minerali de barındırıyor. Kokoreçte bulunan maddeler kansızlık oluşumun önüne geçer, sinir sistemini destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Ancak kokoreç pişirilirken kullanılan yoğun baharat nedeniyle bu faydalı özelliklere gölge düşebilir. Bunun yanı sıra kokorecin direkt zararlı olduğu durumlar da yok değil… Yüksek miktarda yağ içeren kokoreç kolesterol düşmanı bir besindir. Bunun yanı sıra kokoreç ciddi bir temizlik sürecinden geçmelidir. Hijyenik şekilde pişmeyen bir kokoreç çok ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Peki bu durumda kokoreç hamileler tarafından tüketilmeye uygun mu? Eğer kokoreç müdavimi olan bir anne adayıysanız, gebeyken kokoreç yemek doğru mu yoksa hamilelikte kokoreç yemek zararlı mı sorusunu dile getirmeniz normal… O halde hamilelikte kokoreç yenir mi sorusunu cevaplayalım.

        Hamilelikte Kokoreç Yenir mi?

        Hamilelik döneminde anne adayları pek çok konuya dikkat etmeli. Örneğin bu süreçte, düzenli uyku, stresten kaçınmak, gebeliğe uygun egzersizler yapmak hatta doğru kıyafet seçimi bile özen ister. Hamileliği en sağlıklı şekilde geçirebilmek için beslenme düzeni de oldukça önemlidir. Anne adayları hem besin değeri yüksek yiyecekleri tüketmeli hem de uzak durması gereken gıdaları bilmelidir. Hamilelik sürecinde tüketilmesinin doğru olup olmadığı merak edilen yiyeceklerden biri de kokoreç… Hamilelikte kokoreç yenir mi sorusunu dile getirenler için cevabımız ne yazık ki olumlu olmayacak. Gebeyken kesinlikle kokoreç yenmemeli gibi bir durum söz konusu olmasa bile kokoreç tüketilmesi önerilmiyor. O halde hamilelikte kokoreç zararlı mı? Şöyle ki direkt hamilelikte kokoreç zararlı denmese de tüketilmesi yüksek risk faktörü taşıyor. Bunun başlıca nedeni kokorecin yapıldığı bağırsakta bulunan zararlı maddeler… Bu maddelerin iyi temizlenmediği durumlarda ciddi enfeksiyonlar kapma riski ortaya çıkıyor. Enfeksiyonun kapılma durumunda ise bebekte hayati risk meydana geliyor. Kokorecin sadece temizlenme yöntemi değil pişirilme şekli de oldukça önemli. Kokoreç iyi pişmez ve çiğ kalırsa parazit ve bakteriler canlı kalacaktır. Bu durumda hem anne hem bebek için tehlikelidir. Temizlenme ve pişirilme sorunlarının yanı sıra kokorecin gebelik döneminde uzmanlar tarafından önerilmemesinin bir nedeni de kullanılan yoğun baharatlar… Zaten hamilelik döneminde çoğu anne adayı, mide ve bağırsak şikayetleri yaşar. Aşırı baharat kullanımı da bu şikayetlerin artış göstermesine neden olur. Tüm bu sebeplerden dolayı sonuç olarak diyebiliriz ki kokoreç yasak olmamakla birlikte gebelik döneminde riskli grupta sayılan bir gıda türüdür.

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