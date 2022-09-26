Hamit Altıntop'tan Lüksemburg ve Faroe Adaları açıklaması: "Biz de memnun değiliz"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop mücadelenin ardından açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

"30-40 yıl önceki medya oyunlarına prim vermeyin. Ağır da eleştirebilirsiniz, bunu kabul ediyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız, doğru uyarıları yapıyoruz da. Hoca ekibi, 24 saat boyunca sağlam bir temel atmak için uğraşıyor"

"Bunun bir süreç olduğunu, bir değişim olduğunu söylemiştik. 4 maçtan sonra nasıl piyasaya çıkmadıysak, bugün de kendimize eleştirimizi yapıyoruz ve kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi"

"TÜRK FUTBOLUNU İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ"

"Kabul etmemek gibi şeyler var. Eleştiri olacaktır. Yapıcı ise, Türk futbolunu bütün paydaşlarıyla kapsıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz."

"Hocamızın arkasındayız dememiz, eleştirmeyin anlamına gelmez. Buna saygı göstermemizi istiyorum. Medyada geçmişi olan arkadaşlarımız, bir iddiaya göre bir tweet atıyor. Bu olur mu? Bunun faydası var mı?"

"GALATASARAY'IN ALTYAPIDA NİZAMİ SAHASI YOK"

"Kulüp başkanları ile en büyük kavgam altyapılar. Galatasaray'ın altyapıda nizami sahası yok. Bu kadar para dönen yerde, temeli atamamışız. Bu ayrı bir konu. Bugünkü gerçeği inkar etmiyorum, kabul etmiyorum ama paydaşların hepsi iç içe olmazsa ilerleyemeyiz"

"BİZ BURADAYIZ VE HOCAYLA DEVAM EDİYORUZ"

"TFF Başkanıyla istişare yapan sorumlu olarak benim yorumum, iddiaları kapatır. Bu iddiaların 115 yerde gündem olmasının ne anlamı var? Ben sorumluyum. Biz buradayız ve hocayla devam ediyoruz. Bu oyunu kabul etmiyoruz, düşünürüz ama iddiaların kime faydası var?