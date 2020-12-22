Yapımı zor gibi görünse de tarifin püf noktaları mevcut. Hamsili pilavınızı tattırmanız için, şimdi size misafirleri davet etmek kalıyor.

Hamsili Pilav İçin Gereken Malzemeler:

1 kilo hamsi

2 su bardağı pirinç

3 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gr tereyağı

Pilav pişirmek için;

3 su bardağı sıcak su

1 paket kuş üzümü

1 paket dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tarçın

1 tatlık aşığı kuru nane

Dereotu

Maydanoz

Hamsili Pilav Yapılışı:

Öncelikle pirinci sıcak suda 20 dakika bekletin.

Soğanları yemeklik doğrayın ve tavaya zeytinyağını koyun.

Tereyağının ekleyin.

Pirinci de yıkayıp, süzün.

Tavaya alıp kavurun.

Daha sonra baharatlarını, tuzunu, kuş üzümünü ve dolamlık fıstıkları ekleyin.

En son 3 su bardağı sıcak suyu ekleyerek, pilav gibi pişirin.

Bu arada hamsilerin kılçıklarını ayıklayarak yıkayın.

Daha sonra süzdürün ve tuzlayın.

Fırın tepsisini veya borcamı yağlayın.

Hamsileri tepsinin tabanına, kenarlarına dizin.

Pilavı dizdiğiniz hamsilerin üzerine yerleştirin.

En üste de diğer hamsileri dizin.

Pilavın üstünün tamamen kaplayın.

200 derece fanlı fırında hamsiler pişene kadar tutun.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Hamsilerin içini temizleyip, kılçıklarını çıkarın.

Bol suda yıkayıp, süzdürün ve kurulayın.

Hamsi pilavının kurumaması için fırını ara ara kontrol edin.

Fazla kızarmamasına dikkat edin.

Fırınınızı önceden ısıtın.

200 derecede 25-30 dakika pişirin.