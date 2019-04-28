Hamza Andreas Tzortzis kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. 5 yıl önce İslam Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen bir organizasyonda Atatürk hakkında yaptığı skandal açıklamalar sosyal medyaya düştü. 2014 yılında düzenlenen organizasyonda isim vermeden Atatürk’e ve silah arkadaşlarına hakaret eden Tzortis, "“İslam’ı bu ülkeden kaldırmak istediler. Bu, bu kadar basit. Eğer kendi tarihinizi okursanız, bu şahsın ve diğerlerinin bu ülkeden, memleketinizde İslam’ı kaldırmak istediğini anlarsınız. Beni de onun bu memlekette ne kadar çok resmi olduğu ilgilendirmez. Sonuçta dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler. Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapça'yı kaldırdılar, İslami eğitimi kaldırdılar. Bu Allah’ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur?” dedi.

HAMZA ANDREAS TZORTZİS KİMDİ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hamza Andreas Tzortzis (d. 21 Eylül 1980),Yunan asıllı İngiliz Müslüman araştırmacı. Tzortzis; ayrıca ABD, Avustralya, Hollanda, Malezya, Kanada ve Lübnan gibi pek çok üniversitede dersler ve konuşmalar vermiştir. Mayıs 2014'te ise Boğaziçi Üniversitesi'nde Uyanın Artık temalı bir konuşma gerçekleştirmiştir.[1] Bir münazaracı olarak Profesör Lawrence Krauss, Profesör Simon Blackburn, Profesör Ken Gemes ve Profesör Dan Barker gibi birçok ünlü profesörle münazaralar gerçekleştirmiştir.