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Hamza Gedikoğlu kimdir? Hamza Gedikoğlu kiminle evlenmiştir?

Hamza Gedikoğlu kimdir? sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri. Cumhurbaşkanı Danışmanı olan Hamza Gedikoğlu'nun kısaca hayatını sizler için hazırladık...

Hamza Gedikoğlu

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanan Hamza Gedikoğlu ve Ayhan Oğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı. Atama kararlarının ardından Hamza Gedikoğlu kimdir, kaç yaşında sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

HAMZA GEDİKOĞLU KİMDİR?

Hamza Gedikoğlu daha önce Cumhurbaşkanı Özel Kalem ekibinde de yer aldı. 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Danışmanlığı’na atandı.

İstanbul Üsküdar’da geçtiğimiz Mart ayında Öznur Hacıosmanoğlu ile evlenen Hamza Gedikoğlu’nun nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapmıştı.

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