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Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi

Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah, Demircan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptıkları konuşmada Ertuğrul Ailesi'nin sanata olan katkılarının altını çizdi

Handan Ertuğrul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi
Son yolculuğuna uğurlandı
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DHA

Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden merhum Muhsin Ertuğrul'un eşi tiyatro ve opera sanatçısı Handan Ertuğrul (94) son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Handan Ertuğrul için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Handan Ertuğrul ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıştıklarını ve beraber Dolapdere'de göçmen ailelere yönelik bir mekan inşa ettiklerini anlattı. Demircan, Ertuğrul'un iyi ve mütevazı bir insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti; "Bizi bir arada ayakta tutan şey, sanattır. Sanatçılara atfettiğimiz rol, bambaşka. Onları rol model olarak görüyoruz ve bu birliktelikteki sanatçılarımız, kahramanlarımız, onların sahnedeki başarıları kadar, kendi hayatlarındaki rol modeller de bizleri çok derinden etkiliyor. Alnındaki ışıkla seyircisinin gönlünü ısıtmış olan Handan Ertuğrul, gerçek hayatta yardımsever, mütevazı kişiliğiyle iyi insan rolünü hakkıyla yaşamış ve yaşatmıştır. Ben de bunun gerçek bir tanığı ve şahidiyim."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Handan Ertuğrul'un Türk sahne sanatlarının sembol isimlerinden biri olduğunu ifade ederek, Ertuğrul ailesinin, kültür sanat dünyasında silinmeyecek izler bıraktığını vurguladı. İmamoğlu, "Gerek Handan hanım gerekse çok kıymetli eşi, tiyatro tarihimizin en büyük isimlerinden Muhsin Ertuğrul, hayatlarını Türkiye'de sanatın gelişimine adamış çok kıymetli şahsiyetlerdir" dedi.

Ertuğrul Ailesi'nin Türk tiyatrosunun gelişmeye başladığı bir dönemde sahnede cesaretle boy gösterdiklerini dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Bu anlamda 'Türk Tiyatrosu onların çabaları üzerine kuruldu ve yükseldi.' demek, gerçekten abartı olmaz. Bugün Muhsin Ertuğrul ismi geçmeden Türk tiyatro tarihi anlatılamaz. Hatta bir zamanlar tiyatroyla uğraşan herkesin Muhsin Ertuğrul'la ile bir anısı vardır" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da usta sanatçının uzun yıllar hayırlarıyla ve eserleriyle anılacağını söyledi.
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Handan Ertuğrul'un Muhsin Ertuğrul'un önce öğrencisi, sonra eşi olduğunu belirterek, "Yıllarca sahnelerimizde çok önemli rolleri yıldızlaşan oyunculuğuyla üstlendi" dedi. Handan Ertuğrul'un konservatuvar ilk dönem mezunlarından olduğuna ve Devlet Tiyatrosunun kuruluş yıllarından başlayarak en önemli isimleri arasında yer aldığına dikkati çeken Karslıoğlu, şunları söyledi; "Son oyununu da yine Devlet Tiyatrosu sahnesinde oynadı. Gidişiyle biraz daha yalnız bıraktı şimdi. Onlar tiyatro bilincinin Anadolu'da yaygınlaşması için hayatlarını ortaya koydular. Mirası devralırken bugün onlara bir kez daha şükran borçlu olduğumuzu söylemek istiyorum."

Ertuğrul Ailesi adına konuşan Tanju Bilgen, Handan Ertuğrul'u çocukluğundan beri tanıdığını ve uzun yıllar kendisiyle komşu olduklarını ifade etti. Handan Ertuğrul'un yardımsever bir şahsiyet olduğunu anlatan Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu muhteşem insanın inanılmaz bir özelliği vardır. Enerjisi müthiştir. Son döneminde de birçok yardımda bulundu. Ben kendisiyle tanışmaktan çok onur duydum. O kadar inançlı ve maneviyatı yüksek olan bir insandı ki, her gün sabah namazı vaktinden itibaren dua etmeye başlardı. Muhteşem bir insandı. Onun kadar aileye değer veren birini daha görmedim. Benim manevi annemdi."

Törene, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra tiyatro ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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