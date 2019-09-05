Oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey'den geçtiğimiz yıl boşanan Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açtı.
2. Sayfa'nın haberine göre; Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu ile spor salonunda tanıştığı iddia edildi.
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