Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu: İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz - Magazin haberleri

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Nişantaşı'nda görüntülendi. Ataizi, bir mağazada alışveriş yaparken Aydoğdu, basın mensupları ile sohbet etti.

Dinç Aydoğdu, gazetecilerin "Ünlü bir isimle ilişki yaşamak nasıl?" sorusuna "İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz. Metroya, otobüse biniyoruz. Hiç o açıdan bakmadım" şeklinde cevap verdi.

Aydoğdu, Ataizi'nin Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leo ile iyi anlaştığını belirterek "Gayet iyiyiz, ben Leo’nun iyi bir oyun arkadaşıyım" dedi.

Dinç Aydoğdu, "Hande Ataizi ile aşk yaşamaya başladıktan sonra oyunculuk teklifi aldınız mı?" sorusuna "Ben Hande’den önce de oyunculuk eğitimi alıyordum. Teklifler geliyor, değerlendiriyorum" diye yanıt verdi.