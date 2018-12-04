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Kılınç da aynı şekilde paylaşımlarında Hande Erçel’in fotoğraf ve videolarını ti’ye alıyor ve binlerce görüntülenmeye ulaşıyordu. Alp Kılınç, bir paylaşımında Hande Erçel için ‘bazlama surat’ demiş, bu lakap kısa sürede sosyal medyada olay olmuştu.