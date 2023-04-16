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Hande Erçel'i kaçıran aşk sorusu

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltmesi üzerine hızla otomobiline ilerleyen oyuncu, "Her şey güzel ve yolunda, çok teşekkür ederim" demekle yetindi

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  • Hande Erçel'i kaçıran aşk sorusu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Erçel, menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Siyah bluzunu aynı renkte bir pantolon ile kombinleyen oyuncu, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını söyledi.
  • Hande Erçel'i kaçıran aşk sorusu - Magazin haberleri

    Hande Erçel, gazetecilerin "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" yanıtını verdi.
  • Hande Erçel'i kaçıran aşk sorusu - Magazin haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltmesi üzerine hızla otomobiline yönelen Hande Erçel, "Her şey güzel ve yolunda, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmakla yetindi.
  • Hande Erçel'i kaçıran aşk sorusu - Magazin haberleri

    AŞIKLARIN BALIK AVI

    Öte yandan bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz ay sevgilisiyle birlikte balıkçı teknesiyle Boğaz'da balık tutmuştu.
  • Hande Erçel'i kaçıran aşk sorusu - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA KİMSE YOK" DEMİŞTİ

    Basına yansıyan aşk iddialarının ardından Hande Erçel, tepki göstermişti. Ünlü oyuncu, "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" açıklamasını yapmıştı.
  • Hande Erçel'i kaçıran aşk sorusu - Magazin haberleri

    Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı ile görüntülenmişti. Erçel ve Sabancı, ocak ayında bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı
  • Hande Erçel'i kaçıran aşk sorusu - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz ay Paris'ten dönen çift, çok mutlu olduklarını ve ilişkilerinin ciddi olduğunu söylemişti. Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel" demişti. Hakan Sabancı ise yeni birlikteliği için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yapmıştı.

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