Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 12.01.2019 - 17:23 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, hayatını kaybetti. Aylin Erçel, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin tabutu başında babaannesinden destek alarak ayakta durmaya çalışan Erçel'i acılı gününde eski sevgilisi Murat Dalkılıç da yalnız bırakmadı. Erçel'e acılı gününde bir dönem aynı dizilerde oynadığı Burcu Özberk, Tolga Sarıtaş, Tolgahan Sayışman, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sağyaşar, Hatice Şendil, Burak Deniz, Serkan Çayoğlu gibi ünlü simalar destek verdi. Aylin Erçel, cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

  • 1Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hande Erçel, yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel'i son yolculuğuna uğurladı. 

  • 2Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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    Donör olmak isterken annesini kaybetmenin acısını yaşayan Hande Erçel'i, Zincirlikuyu Camii'ndeki törende babası Kaya ile ablası Gamze Erçel teselli etti. 

  • 3Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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    Kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesinin tabutu ile yakalarına kelebek figürleri takan Hande Erçel, babası, ablası ve babaannesiyle cenaze avlusunda yakınlarının taziyelerini kabul etti. 

  • 4Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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    Annesinin tabutu başında babaannesinden destek alarak ayakta urmaya çalışan Erçel'i acılı gününde eski sevgilisi Murat Dalkılıç da yalnız bırakmadı. 

  • 5Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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    Erçel'in annesinin Ulus'taki evine de giden Dalkılıç'ın, birlikte görüntü vermemek için eski sevgilisiyle cami avlusunda yan yana gelmemeleri dikkat çekti. 

  • 6Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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    Tabut başındaki Erçel'in yanına gitmemesi dikkat çeken Dalkılıç'ın, Aylin Erçel için camii önünde lokma dağıttırdığı öğrenildi. 

  • 7Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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    Erçel'e acılı gününde bir dönem aynı dizilerde oynadığı Burcu Özberk, Tolga Sarıtaş, Tolgahan Sayışman, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sağyaşar, Hatice Şendil, Burak Deniz, Serkan Çayoğlu gibi ünlü simalar destek verdi. 

  • 8Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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    Aylin Erçel, cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

  • 9Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 10Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 11Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 12Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 13Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 14Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 15Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 16Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 17Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 18Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 19Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 20Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 21Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 22Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 23Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 24Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 25Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 26Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 27Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 28Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 29Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 30Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 31Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 32Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 33Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 34Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 35Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 36Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
    36|54
  • 37Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
    37|54
  • 38Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 39Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 40Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 41Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 42Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 43Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 44Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 45Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 46Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
    46|54
  • 47Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 48Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 49Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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  • 50Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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