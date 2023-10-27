Hande Erçel'in özel paylaşımları artık paralı! Ücreti bakın ne kadar!
FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri adlı dizide Savcı Leyla karakterini canlandıran oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında abonelere özel paylaşımlar yapmaya başlayacak. Erçel'in abonelik ücreti bakın ne kadar...
Sosyetenin gözde isimlerinden biri olan Hakan Sabancı ile bir süredir mutlu bir ilişkisi olan Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden abonelik sistemine geçmeye hazırlanıyor. Özel fotoğraflarını paylaşacak olan Erçel'in abonelik ücreti bakın ne kadar...
Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde oyuncu Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel, Instagram'a gelen yeni özelliği kullanmaya başlıyor.
İlk olarak Şeyma Subaşı'nın kullandığı abonelik sistemine Hande Erçel'de geçiyor. Subaşı'nın ilk abonelik ücreti 69.99 TL'ydi daha sonra ise 119.99 TL'ye çıkarmıştı.
Hande Erçel'in 31 milyon takipçili Instagram hesabına özel abone olmanın bedeli ise aylık 32.99 TL.