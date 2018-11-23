Hande Erçel sorulardan kaçtı

Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda ailesiyle birlikte yemek yedi. Hızlı adımlarla aracına doğru gitmek isteyen oyuncu, bir proje için kendisini denemek isteyen yapım ekibine ateş püskürmüştü. Muhabirlerine bu konudaki sorularına yanıt vermeyen Erçel, "Arkadaşlar iyi akşamlar. Başka zaman konuşuruz" dedi