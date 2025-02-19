Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan, ayrılık iddialarına İspanya'dan yanıt

Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.

Hande Erçel’in, Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki yakınlaşma sahnelerinden dolayı Hakan Sabancı'nın ilişkiyi sonlandırdığı ileri sürülmüştü.

Hande Erçel’in Sevgililer Günü’nde paylaşımda bulunmasına rağmen Hakan Sabancı’nın sessiz kalması iddiaları daha da güçlendirmişti. REKLAM

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, tüm bu söylentilere yanıt niteliğinde bir tatile çıktı.

Hakan Sabancı, Hande Erçel ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Real Madrid - Manchester City maçını seyretmek üzere Santiago Bernabéu Stadyumu’ndan fotoğraf paylaştı. Bu kareyle çift, ayrılık iddialarını da boşa çıkarmış oldu.