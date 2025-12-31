Hande Erçel yılbaşı akşamını paylaştı

2026 yılı, birçok kişi tarafından merakla beklenirken ünlü isimler de yeni yıla dair paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu isimlerden biri olan oyuncu Hande Erçel, yılbaşı akşamından bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Erçel, 32,2 milyon takipçiye sahip hesabından yayımladığı fotoğrafla kısa sürede ilgi gördü.