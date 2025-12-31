Hande Erçel yılbaşı akşamını paylaştı
Hande Erçel, yılbaşı akşamından bir kareyi 32.2 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 31.12.2025 - 22:28 Güncelleme: 31.12.2025 - 22:28
2026 yılı, birçok kişi tarafından merakla beklenirken ünlü isimler de yeni yıla dair paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Bu isimlerden biri olan oyuncu Hande Erçel, yılbaşı akşamından bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Erçel, 32,2 milyon takipçiye sahip hesabından yayımladığı fotoğrafla kısa sürede ilgi gördü.
