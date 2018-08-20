HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya Ay yay burcunda rahat, enerjik etkilerle başlıyoruz. Bu hafta hayır diyememek bizi zorlarken, enerjimizi daha verimli bir şekilde kullanmalıyız. Perşembe günü Güneş Başak burcuna geçecek. Daha ayakları yere basan, pratik yönlerimiz öne çıkıyor. Rahat etkilerle Cumartesi gününü geçirirken, bayram dönüşüne denk gelen Pazar günü Balık burcunda bir dolunay oluşacak. İlişkilerimizde zorlanmalara dikkat, diğer yandan olayları kontrol etmekten ziyade bu dolunayda akışına bırakmalıyız. Tatil dönüşü araba kullanırken dikkat edelim.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; keyifli, analiz eden, orijinal bir insansınız. Farklı ortamlar ve yerler çok hoşunuza gidiyor. Gururunuz çok fazla ve hayatınızda kritik noktalarda sizi kilitliyor. Sonrada kendinize aşırı yükleniyorsunuz. Bu huyunuzu düzeltmeli, keyifli yönlerinizi ön plana çıkartmalısınız. Bu sene, kendinize güvenin, kreatif işlerinizde şans ayağınıza gelebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maceracı, keyifli yönleriniz bir çalıştırabilir, kendinizi gün içinde oldukça keyifli hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi etrafınıza yaymak isteğiniz yoğun olabilir. Aşırıya kaçmadan planlar yapmaya çalışın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ayrıntıcı ve detaylı yönlerinizle, hayatı ciddiye alan taraflarınız birbiriyle uyumlu olacak. Tatil günü olmasına rağmen kendinize iş yaratmakta üzerinize olmayacak. Parasal konularda fazla rahat olmaktan kaçının.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla tek yürek olabilir ve beraber planlar yapabilirsiniz. Birkaç gündür üzerinizde hissettiğiniz işleri bitirme ve tamamlama hissi, yerini rahatlığa bırakacak. Yalnız abartılı davranışlardan uzak durun.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, olayları gözden geçirmek, ve kendi isteklerinize göre işinizi yönlendirmek gün içinde ön plana çıkabilir. Düşüncesiz ve sonradan pişman olacağınız şekilde hareket etmemeye çalışın. Kendinizi rahat hissedeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşkla hareket etmek, hayatın keyifli yönlerine odaklanmak önemli olacak. Göz önünde olacağınız yerlerde rahatsınız. İşin hep eğlenceli yanlarına takılmak isteğiniz gün içinde gereksiz harcamalar yaptırabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ev veya aile ortamınızda farklı ve özgür yönlerinizle hareket edeceksiniz. Özel yaşantınızda hisleriniz bugün yüksek olabilir, göz önünde olacağınız ortamlarda, seyahatlerde oldukça keyifli hissedebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aktif ve iletişime yönelik yönlerinizle hayatınızda istediklerinizi yapabilir, sosyal ortamlarınızda mantıkla hareket edebilirsiniz. Düşüncelerinizde olayları abartmaktan uzak durmaya çalışın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün parasal konularda rahat ve özgürlükçü tavırlarınız ön planda olabilir. Gün içinde para harcamalarınızda daha sakin ve tutarlı olmanız gerekecek. İş konularında çalışıyorsanız mantığınız devrede olacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerek kendi hayatınızda gerekse sosyal ortamlarda eğlenceli yönlerinizi göstermeye başlayacaksınız. Özel hayatınıza karşı iyimser bir tablo içindesiniz ama her şeyin aşırısı fazla olabilir, abartmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sakinlik ve durgunluk hayatınızda önemli olabilir. Genel olarak canınız önemli işlerle uğraşmak istemeyecek, gezmek, dolaşmak ve temiz hava almak isteyeceksiniz. Farklı ortamlarda önemli insanlarla tanışabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, gruplarla veya arkadaşlarınızla bir hareket edecek, bulunacağınız ortamlarda keyfinizi katlayacaksınız. Organizasyona dayalı işleriniz varsa şans sizden yana. Yakın çevrenize karşı söylediğiniz sözlere dikkat edin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, göz önünde bulunacağınız ortamlarda, özgür ve rahat yönlerinizle hareket edeceksiniz. Aile ortamlarınızda aşırı iyimserlikten kaçının ve değişimlere hazır olun. Kafanızdaki planları teker teker uygulayacaksınız.

Hande Kazanova / Habertürk

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