"ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"

Daha sonra ise aynı pozu yeniden veren kardeşlerden Hande Soral, paylaşımına, "İkizlerim... Elleriniz hiç ayrılmasın. İyi ki doğdunuz, sizi çok seviyorum. Not: İki fotoğraf arasında 28 yıl var" notunu düştü.

Oyuncunun fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.