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Hande Soral: Hoş geldin oğlum

Oğulları Ali'yi kucaklarına alan Hande Soral-İsmail Demirci çifti, hastane odasında ailece kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, o fotoğrafı, "Hoş geldin oğlum" notuyla Instagram'dan paylaştı

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  • Hande Soral: Hoş geldin oğlum - Magazin haberleri

    5 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci (37) ile nikah masasına oturan Hande Soral, (34) anne oldu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin oğulları, dünyaya gözlerini açtı. 'Ali' ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına alan ikiliden beklenen fotoğraf geldi.
  • Hande Soral: Hoş geldin oğlum - Magazin haberleri

    "HOŞ GELDİN OĞLUM"

    Ünlü oyuncu, eşi ve oğluyla hastane odasında objektif karşısına geçti. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Soral, gönderisine, "Hoş geldin oğlum..." notunu düştü. Hande Soral'ın paylaşımı 249 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
  • Hande Soral: Hoş geldin oğlum - Magazin haberleri

    TEYZE OLDU!

    Hande Soral'ın oyuncu kardeşi Bensu Soral da hastane odasından paylaştığı bu fotoğrafa, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü..." notunu düştü.
  • Hande Soral: Hoş geldin oğlum - Magazin haberleri

    Oyuncu çift, bebek müjdesini bu fotoğrafla duyurmuştu.
  • Hande Soral: Hoş geldin oğlum - Magazin haberleri

    "TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM"

    Öte yandan kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.
  • Hande Soral: Hoş geldin oğlum - Magazin haberleri

    Hande Soral'ın, Bensu ve Bedirhan adında 2 kardeşi var.

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