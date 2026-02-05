Hande Ünsal, evlilik sorularına yanıt verdi

Habertürk Erdal Öztürk'ün haberine göre, şarkıcı Hande Ünsal, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşının doğum günü için hediye almaya geldiğini söyleyen Ünsal, sevgilisi Serkan Balkan ile ilgili evlilik olup - olmayacağı yönündeki sorulara yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde, "Evlilik nasip işi" diyen Hande Ünsal, 2026 planlarına dair, "Bu yıl evlilik yok gibi görünüyor. Kısmet bakalım. Zaten yıllardır birlikteyiz, hemen evlenelim gibi bir isteğimiz yok" dedi.

"Evlenmeniz için ne olması gerekiyor?" sorusuna ise topu sevgilisi Serkan Balkan'a attı; "Serkan’a sorun." Evlilik soruları karşısında sıkışan Hande Ünsal; "Bu sorular hep bana denk geliyor, çok sıkışıyorum, kıpkırmızı oldum şu an. Birkaç kere yüzük aldı ama sanırım öyle olmuyor" ifadelerini kullandı.

Hande Ünsal, röportaj esnasında kendisini arayan sevgilisine evlilik sorusunu yöneltti. Serkan Balkan, "Evlilik ne zaman olur?" sorusuna; "Bu sene inşallah olacak gibi" yanıtını vererek sürprizi ilk kez açıkladı. Sevgilisini telefonuna 'Kocam' olarak kaydettiği görülen Ünsal; "Bu aramızda bir espri, öyle bir şey değil. Önce İrem Derici evlensin, sonra sıra bize gelir" diyerek sözlerini tamamladı.