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Muhabirlerin, "Siz gerçek kürk giyer misiniz?" sorusuna Yener, "Yok, giymem ama zamanın cahillik yapıp çekimlerde giydim ama hiçbir zaman satın almadım. Evimde birçok hayvanım var. O kürklerin sahteleri var, onlar yeterli oluyor. Diğerleri niye alıyor o psikolojiyi bilemem, ben fakirin tekiyim" ifadelerini kullandı. Muhabirlerin, "Bülent Ersoy bu hafta yeni kürk yaptırmış. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna popçu, "Karşıyım ama Bülent Hanıma bir şey söylememe gerek yok. O mutlaka tepkisini ve eleştirisini alıyordur" dedi.