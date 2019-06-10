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Hande Yener: Demet Akalın ile neden kavga ettiğimizi unuttum

Şarkıcı Hande Yener, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gece DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Küslüklerin anlamsız olduğunu ifade eden Yener, "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" diye konuştu

Hande Yener - Demet Akalın

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Hande Yener, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gece DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Yener, şarkılarıyla mekanı dolduran misafirleri eğlendirirken oğlu Çağın mikser başında ünlü şarkıcıya eşlik etti.

"DEMET İLE NEDEN KAVGA ETTİĞİMİZİ UNUTMUŞUZ"

Demet Akalın ile 11 yıllık küslükleri geçtiğimiz aylarda son bulan Yener, sahneden dostluk mesajını yineledi. Küslüklerin anlamsız olduğunu ifade eden Yener, "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" diye konuştu.

 

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