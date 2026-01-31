Habertürk
        Hande Yener'den Güllü'ye duygusal veda

        Türk pop müziğinin ikonu Hande Yener, Poll Production by Polat Yağcı ve Sanart Organizasyon iş birliği ile Ülker Sports Arena'da; 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konser serisinin ilkini gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 22:35 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:35
        Güllü'ye duygusal veda
        Müzik dünyasının mihenk taşlarından Sezen Aksu’nun efsanevi şarkıları, her dönemin kraliçesi Hande Yener’in güçlü sesiyle Arena’da yankılandı. Biletlerin bir ay öncesinden tükendiği konser, 11 bin kişilik katılımla büyük ses getirdi.

        42 KİŞİLİK SENFONİ ORKESTRASI İLE DEV SAHNE!

        Sezen Aksu’nun en sevilen zamansız klasikleri, Sabri Tuluğ Tırpan’ın müzik direktörlüğündeki 42 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde bu kez Hande Yener yorumuyla hayat buldu. Büyük bir coşku ve sevgi seli ile gerçekleşen gece, nostaljik ruhuyla bir müzik şölenine dönüştü. Sezen Aksu’nun “Geri Dön, Biliyorsun, Kaybolan Yıllar, Kış Masalı, Git, Firuze” gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Yener, sevenlerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

        Gecenin ilk saniyelerinden son ana kadar salonu dolduran 11 bin kişi, her şarkıda Hande Yener’e dev bir koro gibi eşlik ederek Arena sahnesini adeta uçurdu. Kimi zaman nostaljik esintilerle duygulanan müzikseverler kimi zaman coşkuyla dans etti. Hande Yener’in sahne enerjisi ve etkileyici yorumu izleyenlerin hafızasından uzun süre silinmeyecek anlara sahne oldu. Yener, performansıyla olduğu kadar şıklığıyla da göz kamaştırdı. Ünlü modacı Hakan Akkaya imzalı iki ayrı özel tasarım elbise giyen sanatçı, benzersiz tarzıyla nefes kesti.

        TELEFONDA SEZEN, MİKROFONDA 11 BİN KİŞİ

        Gecenin en büyük sürprizi Hande Yener'in seyircinin isteğini kırmayarak Sezen Aksu'yu aradığı anlarda yaşandı. Telefonu açmasıyla büyük bir alkış ve tezahürat tufanı ile karşılaşan minik serçe: "Siz benim canlarımsınız, hepinize tek tek sarılmak isterdim. İnşallah bu büyük sevgiyi hak ediyorumdur. Elimi sırtınızdan hiç çekmeyeceğim. Hizmet etmeye devam ediyorum, bugün yeni bir şarkı yaptım. Size olan sevgimi hissedeceğinizden eminim. Hepinize candan teşekkür ediyorum." sözleriyle hem hislerini dile getirdi hem de yeni şarkısını müjdeledi. Arena’da “Sezen” tezahüratları yankılanınca duygulanan Minik Serçe için Hande Yener, 11 bin kişilik dev koro ile "Sen Ağlama" şarkısını söyleyerek kendisine teşekkür etti.

        Pop müziğin kraliçesi, Sezen Aksu ile tanışmasına vesile olan Hülya Avşar'ı da unutmadı. Yener, alkışlar eşliğinde Hülya Avşar’a "Seni seviyoruz kraliçem" sözleriyle bir sesli mesaj gönderdi.

        "Z KUŞAĞINA AŞIĞIM"

        Konser boyunca bol bol sevenleriyle sohbet eden Hande Yener gençlere şu sözlerle moral verdi: "Yeni nesile aşığım, onları küçümsemek yerine her zaman destek olmalı, sevgiyi ve neşeyi yaymalıyız. İleride hepsiyle çok önemli meslek dallarında karşılaşacağız. Yapamayanı dahi destekleyip yüreklendirelim. Hepsini takip ediyorum ve algılarının çok açık olduğunun farkındayım, z kuşağına aşığım.”

        MADRİGAL SÜRPRİZİ COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI

        Konserin en unutulmaz anlarından biri ise Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci’nin sürpriz düeti ile gerçekleşti. Sahnedeki uyumları ve performansları ile büyük alkış alan sanatçılar "Beni Yak" düeti ile konserin temposunu zirveye taşıdı.

        HANDE'DEN GÜLLÜ'YE DUYGUSAL VEDA

        Hande Yener, yakın zamanda kaybettiğimiz ve ölümüyle herkesin yüreğini dağlayan arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'yü de unutmadı. "Güllerim Soldu" performansı esnasında Güllü'nün fotoğrafları ve cinayete kurban giden kadınların isimleri Arena ekranlarından yayınlandı. Tüm salonun alkışlar ve gözyaşları eşliğinde tanıklık ettiği o duygusal anlar herkesi ağlattı.

        ARENA'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

        Hande Yener seslendirdiği “Beni Unutma" ve "Ünzile" ile salonda duyguları zirveye taşıdı. Tüm Türkiye’yi yasa boğarak, derin yaralar bırakan Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan ile birlikte kaybettiğimiz tüm çocukların fotoğrafları şarkı boyunca ekranlara yansıtıldı. Hande Yener bu duygusal anlarda gözyaşlarına engel olamadı. Yener: "Hiçbir şey kaybettiğimiz çocuklarımızı geri getirmeyecek, annelerinin acısını dindiremeyecek. Hislerimi ifade edecek kelimeleri bulmak çok zor, eğlenmek için burada olsak da mutsuzluklarımızı da dile getirmek sorumluluğunu hissediyorum" sözleriyle dile getirdi. Pop müziğin kraliçesi performansın ardından salonda yükselen gözyaşları eşliğinde dakikalarca alkışlandı.

