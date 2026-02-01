Habertürk
        Hande Yener, Fatih Ürek'i gözyaşlarıyla andı

        İstanbullu sevenleriyle bir araya gelen Hande Yener, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastaneye yaşam mücadelesini kaybeden Fatih Ürek'i seslendirdiği 'Gidiyorum' şarkısıyla andı. Yener, sahnede gözyaşlarına boğuldu

        Giriş: 01.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:10
        Gözyaşlarına boğuldu
        Hande Yener, "Hande Bizi Sezen’e Götür” konsepti ile Ülker Sports Arena'da iki gün üst üste sevenleriyle bir araya geldi. Yener, Sezen Aksu’nun klasikleşmiş şarkılarını, Sabri Tuluğ Tırpan yönetimindeki 42 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde söyledi.

        Hande Yener, kendisine çok zor günlerinde el uzattığını dile getirdiği Sezen Aksu'ya teşekkür ettiği anlarda gözyaşlarını tutamadı. Serinin ilk konserinde sahnede Aksu'yu arayan Hande Yener'e, konserin ikinci gününde de Hülya Avşar jest yaptı. Avşar, Yener'e gönderdiği videoda şu ifadeleri kullandı: Oradaki herkesi tek tek öpüyorum. İyi ki seni tanıdım, sen iyi ki varsın. Seni çok seviyorum ve gurur duyuyorum.

        Gecenin ilerleyen dakikalarından Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, sahneye çıkarak Hande Yener ile 'Her Şeyi Yak' adlı şarkıyı birlikte seslendirdi. Yener, Madrigal ile yakın zamanda 'Ego' isimli bir düet çalışma yayınlayacaklarını duyurdu.

        Hande Yener, sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastaneye yaşam mücadelesini kaybeden Fatih Ürek'i andı. Yener, 'Gidiyorum' şarkısını söylediği sırada ekrana Ürek'in fotoğrafı geldi. Hande Yener şarkıyı seslendirdikten sonra Fatih Ürek'in kendisine verdiği destekler için teşekkür ederken gözyaşlarına engel olamadı.

        Konserin en çarpıcı anlarında Hande Yener, sahneden yaptığı çağrıyla sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekti. 'Beni Unutma' ve 'Ünzile' isimli şarkıları seslendiren Hande Yener, yakın zamanda Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan gibi kaybettiğimiz çocukların fotoğraflarını ekranlara yansıtılmasıyla hepsini bir bir andı ve ailelerine sabırlar diledi.

        Hande Yener, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden meslektaşı Güllü’nün fotoğrafları ile birlikte cinayete kurban giden kadınları da unutmadı. Kaybedilen onlarca kadının ismi Arena ekranlarında yer aldı.

        #HANDE YENER
        #fatih ürek
