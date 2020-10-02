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Albümün ilk video klibi 'Carpe Diem' için İtalya'yı tercih eden Hande Yener, Aytekin Yalçın yönetmenliğinde tamamen tasarım bir klibe imza attı. Klibin çekildiği yuvarlak evin mimarisi ve evin içerisinde kullanılan tüm eşyalar ünlü marka ve tasarımcıların imzasını taşıdı.

Ludwig Mies van der Rohe isimli ünlü Alman tasarımcıya ait sandalyeyi albüm kapağında kullanan Yener, klipte de Fransız tasarımcı Le Corbusier'in şezlong biçimindeki sandalyesini tercih etti.

Tarzı ile dikkat çeken Hande Yener'in stylingini İtalyan stilist ve moda tasarımcısı Gabriele Papi yaparken; saç ve makyaj için de İtalyan artistler ile çalışıldı. Klipte Yener'e İtalyan model Pierre eşlik etti.

CARPE DIEM ŞAPKALARI

'Carpe Diem' albümündeki tüm şarkılara kısa tanıtımlar çeken Hande Yener, sosyal medyada paylaştıkları ile büyük beğeni topladı. Aksesuarı olay olan Yener, özellikle şapkalarıyla dikkat çekti. Carpe Diem albümünün fotoğrafları ve tanıtımı için 8 ayrı şapka kullanan sanatçı, tarzı ile yeni bir akım başlattı. Sosyal medyada Yener'in şapkalarıyla ilgili paylaşım çılgınlığı yaşandı.