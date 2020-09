HABERTURK.COM

Sanatçı Hande Yener, yeni albümünün tarihini açıkladı. Yener’in müzik kariyerinin 20. yıl özel albümü olan 'Carpe Diem' Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 2 Ekim'de dinleyicilerle buluşuyor. 10 şarkıdan oluşan albümde 'Aşk Sandım', 'Senden Çok', 'Carpe Diem' ve 'Kaç' gibi 8 şarkının sözü ve müziği Berksan imzası taşırken; 4 şarkının bestesinde ise Berksan ve Misha iş birliği yer alıyor.

Albümde 'Aşk Elinde' şarkısı ile Fikri Karayel, 'Boşuna' şarkısı ile Devrim Karaoğlu ve Mete Özgencil ise albüme farklı bir yorum katıyor.

Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini Misha’nın yaptığı albümde, Devrim Karaoğlu ve Deeperise düzenlemeleri bulunuyor.

"2020 YILINDAN HEPİMİZ BİR ŞEY ÖĞRENDİK"

Hande Yener ‘Carpe Diem’ ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getirdi :

Albümü hep birlikte çok bekledik ama beklediğimize değdi. Son iki senedir ben bu albümle yaşıyorum şimdi sıra sizde... Doya doya yaşayın bu albümü. Her sözünü, her bestesini. İçinde bulunduğumuz 2020 yılından hepimiz bir şey öğrendik 'Anı Yaşa', her daim ‘Carpe Diem’.

Albüm için Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren Yener’in stylingini ise Gabriele Papi üstlendi. Sanatçının albümü, 2 Ekim’de tüm müzik marketler ve dijital platformlarda yer alacak.