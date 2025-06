Hande Yener, Nihal Candan'a moral verdi

Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık altı ay cezaevinde kaldı. İlk olarak, Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra ise Bahar Candan da tahliye oldu.

Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın son hali oldukça dikkat çekmişti. Nihal Candan'ın daha da zayıfladığı görülürken, sağlık durumu tekrar gündeme geldi.

Bahar Candan, önceki gün; ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, ablasının fenalaştığını belirterek endişesini dile getirdi.

Bahar candan, şu ifadeleri kullandı; "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız."

Nihal Candan'ın spor yaparken bayıldığı, organ yetmezliği yaşadığı öğrenildi. Hastane sürecine ilişkin paylaşımlarını sürdüren Bahar Candan, sedyede ağladığı anları da takipçileriyle paylaştı.

Bahar Candan, ablasının sağlık durumu hakkında yaptığı son açıklamada, "Değerleri düzelmediği takdirde hayati riski çok ciddi olacak. Karaciğer değerleri çok düşmüş ve bu durum kalbinin her an durma riskini artırıyor. Şu an zaten en kötü noktadayız" dedi.

Hande Yener, 30 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ı arayarak moral verdi. Candan, Yener'e şunları söyledi; "Ani bir şekilde fenalaştım. Ailem panik içinde yoğun bakımda boş hastane ararken, bilincim tamamen kapalıyken başhekim arayıp, 3 gündür tam teferruatlı hizmet almamı sağladı. Destekleriyle ne kadar özel ve güzel bir insan olduğunu bir kez daha gösterdi, öncelikle kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün normal odaya geçmemi sağlayan, iyi sağlık hizmeti veren sağlık personellerine de çok teşekkür ederim. Tabii ki en büyük teşekkürü aileme… Her şey mental sağlık, her şey bedenimi seviyorum ve ona iyi davranıyorum… Sevgiler.”