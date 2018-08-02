Hande Yener-Ümit Cem Şenol çiftinin aşkı evlenmeden bitti!

Hande Yener, evlilik hazırlıkları yaptığı Ümit Cem Şenol’la ayrıldı. Daha önce iki defa küsüp barışan Hande Yener-Ümit Cem Şenol çiftinin, bu kez ilişkilerine nokta koydukları öğrenildi