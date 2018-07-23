Habertürk'ün haberine göre, bütün alt yapı çalışmalarını tamamladığı İngilizce teklisi 'Lowe Always Wins'i çıkarmaya hazırlanan Hande Yener, sürpriz yaparak önce Türkçe teklisi 'Beni Sev'i çıkaracak.

Dijital platformlarda yarın yayınlanacak olan 'Beni Sev'in tanıtımını ilk olarak sosyal medya hesabından yapan Hande Yener, sözleri Yıldız Tilbe'ye müziği Devrim Karaoğlu'na ait olan şarkının gördüğü ilgiden bir hayli memnun.

Şarkıları son iki yılda radyolarda ve televizyonlarda en çok yayınlanan şarkıcı unvanını elinde bulunduran Hande Yener, önce 'Beni Sev' ile ardından da 'Lowe Always Wins' ile bu başarısını sürdürmeyi hedefledi.

'Beni Sev'e Gülşen Aybaba'nın yönetmenliğinde klip çeken Yener, önümüzdeki günlerde 'Lowe Always Wins'in yurtdışı çalışmaları için yoğun bir döneme girecek.





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