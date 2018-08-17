Handknattleiksfelag - Thor Akureyri maçı rakamları

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Handknattleiksfelag, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Thor Akureyri takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Handknattleiksfelag 35 puanla 2. sırada, Thor Akureyri 33 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Handknattleiksfelag, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Thor Akureyri son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 388 kodlu maçı oynayanlar; Handknattleiksfelag galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Thor Akureyri galibiyet oranı 0.00.

Handknattleiksfelag son haftadaki Thor Akureyri müsabasında 4-3 kazandı.

Thor Akureyri ise Handknattleiksfelag karşılaşmasında 4-3 yenildi.

Handknattleiksfelag, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Handknattleiksfelag, kendi sahasında 13 gol attı, 4 gol yedi.

Thor Akureyri, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thor Akureyri 15 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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