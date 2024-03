Hanefi mezhebine göre gusül abdesti nasıl alınır? Hanefilere göre gusül abdest

Hanefi mezhebi, İslam'ın beş ana mezhebinden biridir ve Sünni İslam'ın bir parçasıdır. İmam Ebu Hanife'nin öğretilerine dayanarak şekillenmiştir. Hanefi mezhebi, özellikle Türkiye, Irak, Mısır, Hindistan ve Pakistan gibi birçok Müslüman ülkede yaygın olarak takip edilmektedir. İmam Ebu Hanife'nin geniş bilgi birikimi ve derin anlayışı, onun fıkıh alanında önemli bir figür olmasını sağlamıştır.

Hanefi mezhebine göre gusül abdesti almak, İslam'ın temizlik ritüellerinden biridir ve özellikle cünüp durumundaki bir kişinin temizlenmesini sağlar. Hanefi gusül abdesti almak için şu adımları izlenir:

Niyet etmek: Gusül abdesti almak için içten bir niyetle kalben niyet etmek gerekir. Yani niyet etmek sadece sözlü olarak değil, kalpten samimi bir niyetle yapılmalıdır.

Elleri yıkamak: Gusül abdesti alırken önce eller, dirseklerle birlikte yıkanır. Eller iyice temizlenmelidir.

Cünüplükten temizlenmek: Eğer cünüp durumdaysanız (cinsel ilişki sonrası veya cünüp olmaya sebep olan başka bir durum), cinsel organ bölgesini temizleyerek başlamalısınız.

Abdest almak: Gusül abdesti almadan önce sünnete uygun bir şekilde abdest almak gereklidir. Yani önce ağız ve burun yıkanır, sonra eller dirseklerle birlikte yıkanır. Sonra da baştan ayaklara kadar sırasıyla yıkanır.

Tam bedeni yıkamak: Abdest alındıktan sonra, baştan ayaklara kadar tamamını su ile yıkamak gerekir. Yıkama sırasında vücudun her noktasına suyun ulaşması sağlanmalıdır.

Sıralı olmak: Gusül abdesti alırken bu adımları sırayla takip etmek önemlidir. Bir adımı tamamlamadan diğerine geçilmemelidir.

Hanefi mezhebine göre gusül abdesti, temizlik ve ibadetin bir gereği olarak kabul edilir. Bu adımlar dikkatlice ve samimiyetle yerine getirilir ve kişinin ruhsal ve bedensel temizliğini sağlar.

Hanefi Mezhebi Abdest Nasıl Alınır?

Hanefi mezhebine göre abdest, belli bir sıra ve kurallar dahilinde alınan bir ibadettir. Hanefi mezhebinin abdest alırken uyguladığı adımlar şu şekildedir: Abdeste başlarken önce niyet etmek gerekir. Eller bileklere kadar üç defa yıkanır, ardından ağıza ve buruna su verilir. Yüz alından çeneye kadar üç defa yıkanır ve kollar dirseklerle birlikte üçer defa yıkanır. Baş ıslak ellerle bir kez mesh edilir. Son olarak sağ ve sol ayak bileklerle birlikte üçer defa yıkanır.

Bu sıra ve tekrarlar, abdestin tam anlamıyla temizlikle yerine getirilmesini sağlar ve şer'i kurallara uygunluğunu temin eder. Her adımın belirli sayıda tekrarı ve belirli bir sıra ile yapılması, abdestin ritüel bir ibadet olmasını ve manevi bir hazırlık anlamını taşımasını sağlar. Abdest alırken suyun her yerin ulaşması sağlanmalıdır. Yani yıkanacak yerlerin tamamı su ile temas etmelidir. Acele etmek de uygun değildir; her adımın dikkatlice ve özenle yerine getirilmesi gerekir.

Hanefi Mezhebi Abdest Bozan ve Bozmayan Şeyler

hanefi mezhebi abdest bozan ve bozmayan şeyler aşağıdaki gibidir.

Abdesti bozan şeyler:

İdrar ve dışkı: İdrar ve dışkı çıkmak abdesti bozar. Her iki durumda da cildin kirli olması sebebiyle abdest bozulur.

Yatağa oturmak veya yatmak: Cünüp olmayan bir kişinin yatağa oturması veya yatması da abdesti bozar.

Uyku: Uyuklamak, derin uykuya dalmamak kaydıyla abdesti bozmaz. Ancak derin uykuya dalındığında abdest bozulur.

Bayılmak: Bilincini kaybetmek, bayılmak da abdesti bozar.

Şuurun kaybolması: İyi düşünememe, şuurun kaybolması durumu da abdesti bozar.

Vücuttan kan gelmesi: Hacamat, kan alma gibi sebeplerle vücuttan kan gelmesi de abdesti bozar.

Kadının adet görmesi veya lohusalık kanı gelmesi: Kadınların adet görmesi veya loğusalık kanı gelmesi de abdesti bozar.

Abdesti bozmayan şeyler:

Hapşırma ve öksürme

Gülmek

Kuşluk yemeği yemek

Yeme veya içme

Kusmak

Kan alma

Bu şartlar Hanefi mezhebine göre abdestin bozulması veya bozulmaması konusunda genel kriterlerdir. Ancak her durumun detayları ve özel şartları da değerlendirilmelidir.

Şafii Mezhebine Göre Gusül Gerektiren Haller

Şafii mezhebine göre gusül gerektiren haller şunlardır:

Cünüplük durumu: Cinsel ilişki, meni çıkması, cinsel ilişki sırasında veya cinsel uyarılma sonrasında meninin gelmesi gusül gerektirir.

Cinsel organın birbirine dokunması: Cinsel organların birbirine temas etmesi, kadın veya erkek için gusül gerektirir.

Lohusalık kanı gelmesi: Kadınların doğum sonrası lohusalık kanı gelmesi durumunda gusül gerekir.

Adet ve nifasın bitmesi: Adet kanı veya nifas kanı gelen kadınların kanamanın kesilmesiyle birlikte gusül almaları gerekir.

İslam'a yeni giren bir kişinin gusül abdesti alması: İslam'a yeni giren bir kişinin Müslüman olması halinde gusül abdesti alması gerekir.

Bu durumlar dışında, Şafii mezhebine göre abdest almak yeterlidir ve gusül gerektirmez. Gusül abdesti, belirli cinsel ve doğumla ilgili durumlar dışında genellikle abdestin yerine geçmez ve belirli şartlara bağlıdır. Bu nedenle, belirtilen durumların haricinde abdest almak yeterlidir.