Hanelere 10 milyar TL tasarruf hedefi

Hepsiburada, e-ticaretin en yoğun ayı olan kasım ayı öncesi, müşterilerin indirimlere olan yaklaşımlarını ve kasım ayındaki alışveriş planlarını içeren araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 18-55 yaş aralığında, 2.228 kişi ile online olarak yapılan araştırma, tüketicilerin indirim dönemlerine yönelik yaklaşımlarını ve alışveriş planlarını ortaya koyuyor. ‘Efsane Kasım’ın 10 yılına özel kampanyalarını, araştırma sonuçlarının ve 10 yıllık deneyimi ışığında kurgulayan marka gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Peşin Fiyatına 10 Taksit” imkanıyla müşterilerin alım gücünü desteklerken “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” ile en uygun fiyat garantisi verdiğini de duyurdu.

“TÜRK KÜLTÜRÜNE UYGUN PLANLI ALIŞVERİŞ DÖNEMİ”

25 yıl önce Türkiye’yi e-ticaretle tanıştıran marka olarak bugün Efsane Kasım’ın 10. yılını kutladıklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Hepsiburada hikayesi ile birlikte Türkiye’nin dijital ekonomisinin de en güçlü hikayelerinden birini yazdık. Efsane Kasım bu hikayenin en heyecan verici sayfalarından biri. Bu zamana kadar milyonlarca siparişin, markanın ve hikayenin bir parçası olduk. 2016’da Türkiye’ye kazandırdığımız bu dönemi ‘kara cuma’ anlayışından çıkarıp kültürümüze uygun, planlı, sabırlı ve tasarruf odaklı bir döneme dönüştürdük. Artık Efsane Kasım, sadece bir indirim dönemi değil; ihtiyaçların giderildiği, planlı bir finansal stratejinin uygulandığı bir alışveriş dönemi haline geldi” ifadelerini kullandı.

"HERKESİN KAZANDIĞI BİR MODEL” Nilhan Onal Gökçetekin, Efsane Kasım’ın yıllar içinde Türkiye’nin alışveriş kültürünü dönüştürdüğünü belirterek şöyle devam etti: “Hepsiburada olarak Efsane Kasım’ı herkesin kazandığı bir dönem haline getirdik. Tüketici kazansın, üretici kazansın, Türkiye kazansın istedik. Bu yıl da 4 milyon kupon ve sepet indirimleriyle, 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar TL’lik tasarrufun yansımasını bekliyoruz. Aynı zamanda 3,5 milyon Hepsiburada Premium müşterimize Efsane Kasım’da daha fazla fayda sağlayacağız. 5.500 kuryemiz, 6.500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30’dan fazla kategorimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturmak için hazırız.” CEO Nilhan Onal Gökçetekin, Efsane Kasım’ın Türkiye’de yalnızca tüketiciler için değil, aynı zamanda KOBİ’ler ve girişimciler için de büyük bir fırsat dönemi olduğuna dikkat çekerken, “Hepsiburada ekosisteminin kalbinde KOBİ’ler, kadın girişimciler, kooperatifler ve yerel üreticiler var. Her biri Türkiye’nin dört bir yanında büyüyen dijital ekonominin kahramanları. Efsane Kasım’ın 10. yılında onların başarısını daha da büyütmek için yanlarındayız” şeklinde konuştu.