Haberler Sağlık Hangi meyveler en çok şekere sahiptir?

Hangi meyveler en çok şekere sahiptir? Meyve senin için iyi! İhtiyacınız olan lif ve diğer besinleri içerir. Ama aynı zamanda doğal şekere sahiptir ve bazılarında diğerlerinden daha fazla bulunur. Habertürk Giriş: 22.08.2023 - 11:22 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:22 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bağışıklık sistemini güçlendirerek hücre yenilenmesine yardımcı olan meyve sağlık açısından oldukçşa faydalı. Bol miktarda lif ve birçok besin maddesi içeren meyvelerde aynı zamanda içlerinde doğal şekerde (meyve şekeri – früktoz) bulunur. Bazı meyvelerde var olan früktoz diğerlerine göre daha fazla olabilir. Bu nedenle meyvelerin porsiyon kontrolü dikkate alınarak tüketilmesi gereklidir. Kilo verme verirken uyguladığınız diyetinizde ya da ameliyat sonrası meyve seçimi yapılırken, şeker oranlarını dikkate almak gereklidir.

2 Şurada Paylaş!







Mango Bir mangoda 46 gram şeker var. kilonuzu veya ne kadar şeker yediğinizi izlemeye çalışıyorsanız, en iyi seçiminiz değil. Belki birkaç dilimin tadını çıkarın ve gerisini sonraya saklayın.