Kalp ve kas sağlığının olmazsa olmazı! İşte potasyum zengini besinler

Böbrek hastalığınız varsa ihtiyaçlarınız farklı olabilir. Böbrek hastalığı olan bazı kişiler, yönergelerden daha az potasyum almalıdır. Böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa, vücudunuzda çok fazla potasyum kalabilir ve bu da sinir ve kas sorunlarına neden olabilir. Böbrek hastalığınız varsa ve doktorunuz size potasyum limitinizin ne olduğunu söylemediyse, sorun.

NE KADAR İHTİYACINIZ VAR?

Potasyum, uzun bir süre, paketlenmiş gıda maddelerinin Besin Değerleri gıda etiketlerinde listelenmedi. Ancak Mayıs 2016'da Beslenme Gerçekleri kuralları değiştirildi ve artık potasyum listelenecek. Şirketlerin gıda etiketlerini Ocak 2020'de veya öncesinde güncellemesi gerekecek. Bu, daha iyi bir sağlık için potasyum alımınızı takip etmenizi kolaylaştıracaktır.

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NEDEN POTASYUMA İHTİYACINIZ VAR?

Yeni başlayanlar için, tansiyonunuza yardımcı olur. Bunu iki farklı şekilde yapar:

İlk olarak, böbreklerinizin yardımıyla potasyum, vücudunuzdaki fazla sodyumun idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bu iyi bir şey çünkü çok fazla sodyum yüksek tansiyona neden olabilir.

İkincisi, potasyum kan damarlarınızın duvarlarının gevşemesine veya gevşemesine yardımcı olur. Çok gergin veya katı olduklarında, kalp sorunlarına neden olabilecek yüksek tansiyona yol açabilir. Yeterli potasyum almak kalbiniz için iyidir.

Ayrıca iyi bir kas sağlığı için yeterli potasyuma ihtiyacınız var. Yeterli potasyum aldığınızda böylece kaslarınız olması gerektiği gibi esneyebilir veya kasılabilir. Ve sinirlerinizin iyi çalışabilmesi için potasyuma ihtiyacı vardır.