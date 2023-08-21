Kalp ve kas sağlığının olmazsa olmazı! İşte potasyum zengini besinler
Sizde çoğu insan gibiyseniz, muhtemelen diyetinizde yeterince potasyum almıyorsunuzdur. Kalsiyum ve sodyum gibi, potasyum da bazı gıdalarda bulunan bir mineraldir. Diyetinizde doğru miktarda potasyum olması, sağlıklı kalmanıza yardımcı olur, bu nedenle bol miktarda potasyum açısından zengin yiyecekler yemek çok önemlidir.
POTASYUMUN GIDA KAYNAKLARI
Zaten yediğiniz yiyeceklerin çoğu potasyum içerir. Aşağıda listelenen yiyecekler potasyum açısından yüksektir. Diyetinizdeki potasyum miktarını artırmanız gerekiyorsa, menünüze eklemek için aşağıdaki öğeleri seçerek sağlıklı yiyecek seçimleri yapın.
Birçok taze meyve ve sebze potasyum açısından zengindir:
Muz, portakal, kavun, tatlı özsu, kayısı, greyfurt (kuru erik, kuru üzüm ve hurma gibi bazı kuru meyveler de potasyum açısından yüksektir)
Pişmiş brokoli
Pişmiş ıspanak
Patates
Tatlı patates
Mantar
Bezelye
Salatalık
Kabak
Yapraklı yeşillikler
Potasyum açısından zengin meyvelerden elde edilen meyve suyu da iyi bir seçimdir:
Portakal suyu
Domates suyu
Erik suyu
Kayısı suyu
Greyfurt suyu
Süt ve yoğurt gibi bazı süt ürünleri potasyum açısından yüksektir (az yağlı veya yağsız en iyisidir).
Bazı balıklar potasyum içerir:
Tuna
Trança balığı
Morina
Alabalık
Kaya balığı
Potasyum açısından yüksek olan fasulye veya baklagiller şunları içerir:
Lima fasulyesi
Barbunya
Fasulye
Soya fasulyesi
Mercimek
Potasyum açısından zengin olan diğer yiyecekler şunları içerir:
Tuz ikameleri (potasyum seviyelerini kontrol etmek için etiketleri okuyun)
Şeker kamışı
Fındık
Et ve kümes hayvanları
Kahverengi ve yabani pirinç
Kepekli tahıl
Tam buğday ekmeği ve makarna
NE KADAR İHTİYACINIZ VAR?
Kadınlar her gün 2.600 mg,
Erkekler ise 3.400 mg potasyum almalıdır. İnsanların çoğu bu hedefe ulaşamıyor.
Böbrek hastalığınız varsa ihtiyaçlarınız farklı olabilir. Böbrek hastalığı olan bazı kişiler, yönergelerden daha az potasyum almalıdır. Böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa, vücudunuzda çok fazla potasyum kalabilir ve bu da sinir ve kas sorunlarına neden olabilir. Böbrek hastalığınız varsa ve doktorunuz size potasyum limitinizin ne olduğunu söylemediyse, sorun.
Potasyum, uzun bir süre, paketlenmiş gıda maddelerinin Besin Değerleri gıda etiketlerinde listelenmedi. Ancak Mayıs 2016'da Beslenme Gerçekleri kuralları değiştirildi ve artık potasyum listelenecek. Şirketlerin gıda etiketlerini Ocak 2020'de veya öncesinde güncellemesi gerekecek. Bu, daha iyi bir sağlık için potasyum alımınızı takip etmenizi kolaylaştıracaktır.
NEDEN POTASYUMA İHTİYACINIZ VAR?
Yeni başlayanlar için, tansiyonunuza yardımcı olur. Bunu iki farklı şekilde yapar:
İlk olarak, böbreklerinizin yardımıyla potasyum, vücudunuzdaki fazla sodyumun idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bu iyi bir şey çünkü çok fazla sodyum yüksek tansiyona neden olabilir.
İkincisi, potasyum kan damarlarınızın duvarlarının gevşemesine veya gevşemesine yardımcı olur. Çok gergin veya katı olduklarında, kalp sorunlarına neden olabilecek yüksek tansiyona yol açabilir. Yeterli potasyum almak kalbiniz için iyidir.
Ayrıca iyi bir kas sağlığı için yeterli potasyuma ihtiyacınız var. Yeterli potasyum aldığınızda böylece kaslarınız olması gerektiği gibi esneyebilir veya kasılabilir. Ve sinirlerinizin iyi çalışabilmesi için potasyuma ihtiyacı vardır.