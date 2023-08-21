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        Haberler Sağlık Kalp ve kas sağlığının olmazsa olmazı! İşte potasyum zengini besinler

        Kalp ve kas sağlığının olmazsa olmazı! İşte potasyum zengini besinler

        Sizde çoğu insan gibiyseniz, muhtemelen diyetinizde yeterince potasyum almıyorsunuzdur. Kalsiyum ve sodyum gibi, potasyum da bazı gıdalarda bulunan bir mineraldir. Diyetinizde doğru miktarda potasyum olması, sağlıklı kalmanıza yardımcı olur, bu nedenle bol miktarda potasyum açısından zengin yiyecekler yemek çok önemlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 17:10
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        1

        POTASYUMUN GIDA KAYNAKLARI

        Zaten yediğiniz yiyeceklerin çoğu potasyum içerir. Aşağıda listelenen yiyecekler potasyum açısından yüksektir. Diyetinizdeki potasyum miktarını artırmanız gerekiyorsa, menünüze eklemek için aşağıdaki öğeleri seçerek sağlıklı yiyecek seçimleri yapın.

        2

        Birçok taze meyve ve sebze potasyum açısından zengindir:

        3

        Muz, portakal, kavun, tatlı özsu, kayısı, greyfurt (kuru erik, kuru üzüm ve hurma gibi bazı kuru meyveler de potasyum açısından yüksektir)

        4

        Pişmiş brokoli

        5

        Pişmiş ıspanak

        6

        Patates

        7

        Tatlı patates

        8

        Mantar

        9

        Bezelye

        10

        Salatalık

        11

        Kabak

        12

        Yapraklı yeşillikler

        13

        Potasyum açısından zengin meyvelerden elde edilen meyve suyu da iyi bir seçimdir:

        14

        Portakal suyu

        15

        Domates suyu

        16

        Erik suyu

        17

        Kayısı suyu

        18

        Greyfurt suyu

        19

        Süt ve yoğurt gibi bazı süt ürünleri potasyum açısından yüksektir (az yağlı veya yağsız en iyisidir).

        20

        Bazı balıklar potasyum içerir:

        21

        Tuna

        22

        Trança balığı

        23

        Morina

        24

        Alabalık

        25

        Kaya balığı

        26

        Potasyum açısından yüksek olan fasulye veya baklagiller şunları içerir:

        27

        Lima fasulyesi

        28

        Barbunya

        29

        Fasulye

        30

        Soya fasulyesi

        31

        Mercimek

        32

        Potasyum açısından zengin olan diğer yiyecekler şunları içerir:

        33

        Tuz ikameleri (potasyum seviyelerini kontrol etmek için etiketleri okuyun)

        34

        Şeker kamışı

        35

        Fındık

        36

        Et ve kümes hayvanları

        37

        Kahverengi ve yabani pirinç

        38

        Kepekli tahıl

        39

        Tam buğday ekmeği ve makarna

        40

        NE KADAR İHTİYACINIZ VAR?

        Kadınlar her gün 2.600 mg,

        Erkekler ise 3.400 mg potasyum almalıdır. İnsanların çoğu bu hedefe ulaşamıyor.

        Böbrek hastalığınız varsa ihtiyaçlarınız farklı olabilir. Böbrek hastalığı olan bazı kişiler, yönergelerden daha az potasyum almalıdır. Böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa, vücudunuzda çok fazla potasyum kalabilir ve bu da sinir ve kas sorunlarına neden olabilir. Böbrek hastalığınız varsa ve doktorunuz size potasyum limitinizin ne olduğunu söylemediyse, sorun.

        41

        Potasyum, uzun bir süre, paketlenmiş gıda maddelerinin Besin Değerleri gıda etiketlerinde listelenmedi. Ancak Mayıs 2016'da Beslenme Gerçekleri kuralları değiştirildi ve artık potasyum listelenecek. Şirketlerin gıda etiketlerini Ocak 2020'de veya öncesinde güncellemesi gerekecek. Bu, daha iyi bir sağlık için potasyum alımınızı takip etmenizi kolaylaştıracaktır.

        42

        NEDEN POTASYUMA İHTİYACINIZ VAR?

        Yeni başlayanlar için, tansiyonunuza yardımcı olur. Bunu iki farklı şekilde yapar:

        İlk olarak, böbreklerinizin yardımıyla potasyum, vücudunuzdaki fazla sodyumun idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bu iyi bir şey çünkü çok fazla sodyum yüksek tansiyona neden olabilir.

        İkincisi, potasyum kan damarlarınızın duvarlarının gevşemesine veya gevşemesine yardımcı olur. Çok gergin veya katı olduklarında, kalp sorunlarına neden olabilecek yüksek tansiyona yol açabilir. Yeterli potasyum almak kalbiniz için iyidir.

        Ayrıca iyi bir kas sağlığı için yeterli potasyuma ihtiyacınız var. Yeterli potasyum aldığınızda böylece kaslarınız olması gerektiği gibi esneyebilir veya kasılabilir. Ve sinirlerinizin iyi çalışabilmesi için potasyuma ihtiyacı vardır.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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