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Haberler Gündem Hangi partinin listesinde kadın adaylar daha çok yer aldı?
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Listelerdeki kadın milletvekili adayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem için hazırlanıyor. Listeler YSK’ya sunuldu.Gündem yine listelerdeki o isimler. Listedeki kadın ve gençlere bakıldığında, Seçme ve seçilme yaşının 18 olmasının ardından gençlerin siyasette şansı arttı mı? sorusu gündeme geliyor.Peki öyle mi oldu?

Hangi partinin listesinde kadın adaylar daha çok yer aldı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem için hazırlanıyor. Listeler YSK’ya sunuldu. Gündem yine listelerdeki o isimler. Listedeki kadın ve gençlere bakıldığında, "Seçilme yaşının seçme yaşı gibi 18 olmasının ardından gençlerin siyasette şansı arttı mı?" sorusu gündeme geliyor. Peki öyle mi oldu? Ya kadınlar partilerin listelerinde kendilerine ne kadar yer buldu? Kazanma şansı yüksek yerlerden mi aday gösterildiler? Tek tek siyasi partilerin listelerine bakalım..

AK PARTİ’DE 4 KADIN LİSTE BAŞI

AK Parti Ankara (1-2-3 bölge), Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, İstanbul (2.3 bölge), İzmir (1-2. bölge) Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Şırnak, Yalova, Osmaniye, Düzce,’den gösterdiği adaylar arasında kadınlar yer aldı. Yani 26 ilde ilk üç sırada kadın adaylar yer aldı. AK Parti’nin listesinde, Ağrı, Düzce, Edirne ve Osmaniye’de ilk sırada kadın adaylar yer aldı.

AK PARTİ’NİN ADAY LİSTESİ

Erkek aday sayısı 487

Kadın aday sayısı 113

MHP’NİN ADAY LİSTESİ

Erkek aday sayısı 510

Kadın aday sayısı 90

MHP’NİN LİSTESİNDEKİ KADINLAR

MHP’nin aday listesine bakıldığında da kadınların Adana, Ankara (2.bölge) Aydın, Burdur, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Nevşehir, Tunceli, Aksaray, Kırıkkale, Ardahan, Düzce, illerinin listelerinde ilk üç sırada yer aldığı görülüyor.

Aydın Deniz Depboylu, Çankırı’da Pelin Yılık, Kırklareli Nur Aybüke Baybaş, Kahramanmaraş Zuhal Karakoç Dora, Muğla’dan Özlem Balcı, Nevşehir’den Filiz Kılıç, Tunceli’den Nilgün Dalkılıç ise liste başında yer alıyor.

CHP’NİN ADAY LİSTESİ

Erkek aday sayısı 447

Kadın aday sayısı 153 (DEVA-Gelecek-Saadet ve Demokrat Parti dahil)

CHP’DE 7 KADIN ADAY LİSTEDE İLK SIRADA

CHP’nin DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’den adaylarının da yer aldığı ortak listede Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara (1.2 bölge) Antalya,Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa(1.bölge), Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Hatay, İstanbul (1-3.bölge), İzmir (1.bölge), Kırklareli, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova’da kadın adaylar ilk üçte yer aldı. Afyonkarahisar, Bartın, Denizli, Osmaniye, Sakarya, Trabzon ve Tunceli’de kadın adaylar ilk sırada yer aldı.

İYİ PARTİ’NİN ADAY LİSTESİ

Erkek aday sayısı 448

Kadın aday sayısı 152

İYİ Parti’de Adana, Ankara (1.bölge), Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa(1.bölge), Çanakkale, Çankırı, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun,Hatay, Isparta, İstanbul( 1.3 bölge), İzmir (2. Bölge), Kars, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon illerinde listelerin ilk üç sırasında kadınlar yer aldı.

Adana’dan Ayyüce Türkeş, Giresun’dan Ünzile Yüksel, Isparta’dan Aylin Cesur, İstanbul birinci bölgeden Nimet Özdemir, Manisa’dan Şenol Sunat İYİ Parti’nin ilk sıradan aday gösterdiği isimler oldu.

YEŞİL SOL PARTİ’NİN ADAY LİSTESİ (490 aday)

Erkek aday sayısı: 297

Kadın aday sayısı: 193

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ’NİN ADAY LİSTESİ (398 aday)

Erkek aday sayısı 237

Kadın aday sayısı 161

Her seçim döneminde olduğu gibi yine HDP listelerindeki kadın milletvekili aday sayısı diğer partilerden fazla. Seçimlere Yeşil Sol parti çatısı altında giren partiden aday gösterilen 490 isimden 193’ü kadın, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında yer alan bir diğer parti olan Türkiye İşçi Partisi’nde ise 161 kadın aday yer aldı.

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