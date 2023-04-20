Türkiye'nin seçim atmosferine girmesiyle seçmen kaydı sorgulama için araştırmalar arttı. Genel Seçimlere kısa bir süre kalmasıyla oy kullanacak vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağı YSK tarafından duyuruldu. İşte e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile "Hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım?" sorusunun yanıtı haberimizde...