Hanife 23 yaşındaydı! Kahreden kaza!
Yozgat'ta, yürekleri kavuran bir trafik kazası meydana geldi. Orman yolunda devrilen kamyonette bulunan 23 yaşındaki Hanife Nur Zorlu hayatını kaybetti, kazada 3 kişi de yaralandı
Yozgat'ta kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çamlık Milli Parkı içerisindeki orman yolunda meydana geldi.
KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Kadir O. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Şarampole yuvarlanan kamyonetteki Hanife Nur Zorlu (23), olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kadir O. ile H.S. ve E.D. yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, sağlık görevlilerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.