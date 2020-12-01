Bir zamanların popüler gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal evli mi boşandı mı?

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagramda 575 bin kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda giyim tarzını değiştirerek gündem olmuştu. Hanife Gürdal şimdilerde bir Instagram fenomeni.

Gürdal'ın 3 kardeşi vardır.

HANİFE GÜRDAL EVLİ Mİ?

Hanife Gürdal 2019'da fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendi. Bir dönem ayrılık kararı aldıkları konuşulan Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz çifti hala birlikte.