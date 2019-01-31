Hannover 96'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japon futbolcu Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaştıklarını duyurdu. Açıklamada son kararın Shinji Kagawa da olduğu ifade edildi.



Beşiktaş transferi için görüştüğü yıldız futbolcuyu bugün İstanbul'a getirdi.