Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Hapishanede açlık grevine başlayan eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hastaneye kaldırıldı | Dış Haberler

        Hapishanede açlık grevine başlayan eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hastaneye kaldırıldı

        Hapishanede açlık grevine başlayan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Castillo'nun sıvı-elektrolit dengesizliği ve hafif su kaybı şüphesiyle hastaneye sevk edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 06:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 06:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hapishanede açlık grevine başlayan eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Castillo, Aralık 2022'den bu yana tutulduğu hapishaneden ambulansla Vitarte semtindeki hastaneye götürüldü.

        AA'nın haberine göre; yetkililer, Castillo'nun sıvı-elektrolit dengesizliği ve hafif dehidrasyon (hafif su kaybı) şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

        Yargıç Norma Carbajal, 55 yaşındaki Castillo'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Durumu stabil." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, yerel basına göre, açlık grevi nedeniyle cezaevi kurallarını ihlal eden Castillo’nun ziyaretçi hakları askıya alındı.

        Eski avukatı Walter Ayala, Castillo'nun haklarının geri verilmesi için Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'na başvurduğunu açıkladı.

        REKLAM

        Castillo, 10 Mart'ta "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeyi protesto etmek amacıyla hapishanede açlık grevine başladığını duyurmuştu.

        Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Castillo, "Asla işlemediğim suçlar nedeniyle haksız yere hapsedildim. Bugün itibarıyla, bana karşı yapılan adaletsizlikler nedeniyle açlık grevine başlamaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

        GÖREVİNDEN AZLEDİLMİŞTİ

        Kongre tarafından 7 Aralık 2022'de görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Castillo, 14 Aralık 2022'de 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Peru'da bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla Aralık 2022'den bu yana yargılanan Castillo'nun önleyici hapis cezası 11 Haziran 2024'te 14 ay daha uzatılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #peru
        #haberler
        #Pedro Castillo
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İstanbul'da hava kirliliği
        İstanbul'da hava kirliliği
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık