Happy Moon's 40 şubeye ulaşacak

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Yeni yıla yeni şubesiyle giriş yapan Happy Moon’s, 60 bine yakın öğrencinin lisans eğitimi aldığı Samsun’da yer alan City Mall AVM’de 30. şubesiyle hizmet vermeye başladı.

Toplamda 575 metrekarelik kapalı alan ile 323 metrekarelik bahçe alanına sahip ve 316 kişilik misafir kapasitesi olan restoran; 65 kişilik deneyimli ekibiyle konuklarını ağırlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit, Bursa, Antalya ve Mersin illerinin yanı sıra Bakü’de de hizmet veren Happy Moon’s, Karadeniz’deki ilk şubesiyle konuklarını bekliyor.

YIL SONUNA KADAR 10 ŞUBE DAHA

Yeni yılı yeni şubeleriyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Biz, ‘ulaşılabilir lüks’ kavramını ülke geneline yaymayı amaçlıyoruz. Tüm çalışmalarımıza bu hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Bu kapsamda da yıla hızlı bir giriş yaparak Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk şubemizi Samsun’da açtık. Böylece şube sayımız 30’a ulaştı. Yıl sonuna kadar 10 yeni şube daha açmayı planlıyoruz” diye konuştu.