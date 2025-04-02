Haraç çetesine sopayla direndi! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Esnafa gözdağı verip haraca bağlamak isteyen çeteler onca operasyona rağmen durdurak bilmiyor. Son mağduru İstanbul Avcılar'daki bir tekel bayi oldu. Bir zorbanın haraç istediği esnaf kendini tezgahın arkasından çıkardığı sopa ile savundu.

Habertürk Giriş: 02.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:16 facebook

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