        Harbiye'de Gökhan Türkmen gecesi

        Harbiye'de Gökhan Türkmen gecesi

        Gökhan Türkmen, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde 'Dön Bebeğim', Ümit Sayın'ın konuk performansı ve yeni şarkılarıyla izleyicisine unutulmaz anlar yaşattı; 'Aşk Şarkısı' geleneği evlilik teklifleriyle taçlandı

        Giriş: 22.09.2025 - 22:52 Güncelleme: 22.09.2025 - 22:52
        Harbiye'de Gökhan Türkmen gecesi
        İstanbul'un kült müzik merkezi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesi, Jolly Joker konser serisi kapsamında 21 Eylül Sonbahar Ekinoksu akşamında Gökhan Türkmen’in performansıyla adeta bir müzikal ritüele dönüştü.

        Özgün repertuarı, sahne dekorundaki sanatçı dokunuşu ve görsel atmosferiyle seyircisine eşsiz bir deneyim yaşatan Gökhan Türkmen, 'Dön Bebeğim'i birlikte söylediği konuk sanatçı Ümit Sayın ve alanının en yetkin müzisyenlerinden oluşan orkestrasıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

        Doğanın dengelenme ve yenilenme mesajını taşıyan Sonbahar Ekinoksu’nu sahnesinde hissiyatla buluşturan sanatçı, yeni güzelliklerin ve başlangıçların müjdesini de bu konserle verdi.

        Seyircisinin büyük ilgi gösterdiği konserin en özel anlarından biri, her zamanki gibi 'Aşk Şarkısı' sırasında gerçekleşen ve artık bir Gökhan Türkmen sahnesi geleneğine dönüşen evlilik teklifleri oldu.

        Türkmen, gece boyunca yeni şarkılarından kesitler sunarak, Ekim ayında başlayacak Avrupa turnesi öncesindeki heyecanını ve yaklaşan projelerini izleyicileriyle paylaştı.

        Konser sonunda ekibine ve birlikte yürüdüğü yeni sürece övgüler yağdırarak, sahne arkasındaki emeğe dikkat çekti.

        #Gökhan Türkmen
