Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı! Hareket Proje Taşımacılığı kaç lot verdi?

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 1.6 milyar TL halka arz büyüklüğü olan firma 17 Mayıs'ta talep toplama sürecini bitirdi toplamda 24 milyon lot dağıttı. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzı devam ediyor. 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzı 1.6 milyar TL olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun olan ancak T1-T2 bakiyelerinin kullanılmadığı firma 'HRKT' koduyla işlem görecek. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları ve işlem tarihi nedir? İşte, detaylar...

        2

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

        3

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firmanın 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep topladı.

        4

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ SONUÇLARI

        Toplamda 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 1.956.272 kişi katıldı. Kişi başına 700 TL değerinde 10 lot düştü.

        5

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın BİST'te ne zaman işlem göreceği henüz bilinmiyor.

        6

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

        Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi

        Yüzde 20-25 İşletme sermayesi

        Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya hazırlanıyor
        Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya hazırlanıyor
        Özyaşar Tel talep toplama tarihleri
        Özyaşar Tel talep toplama tarihleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular