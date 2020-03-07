'Harika Kadın': Maya Angelou

“Bir kadın, ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa, planlamamış bile olsa, tüm kadınlar için de ayağa kalkmış olur” diyen Amerikalı yazar, şair, insan hakları savunucusu ve aktivist Maya Angelou 86 yıllık yaşamı boyunca yazdıklarıyla insanlara sevmenin ve aşkın ne kadar güzel olduğunu öğretti.

Angelou'nun, kadınlara kim oldukları ile gurur duymalarını öğütleyen şiiri 'Harika Kadın'ı oyuncu İlksen Ökte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Habertürk için seslendirdi.

HARİKA KADIN



Sırrımı merak eder güzel kadınlar.

Ne pek şirinim ne de manken gibi ölçülerim var

Anlatmaya başlayınca da

Yalan söylediğimi sanırlar.

Derim ki sırrım,

Uzanabildiği yerdedir kollarımın

Kalçalarımın genişliğinde

Adımlarımın uzunluğunda

Dudaklarımın kıvrımında.

Bir kadınım ben

Harikayım

Harika kadın.

O benim işte.

Bir yere girerim

Olabildiğince kendimden emin

Ve erkekler

Donup kalırlar

Ya da diz çökerler önümde.

Kovan dolusu bal arısı

Dönenip durur çevremde.

Derim ki sırrım,

Gözlerimdeki alazda

Parıltısında dişlerimin

Belimin kıvrımında

Ve neşesinde yürümemin.

Bir kadınım ben

Harikayım

Harika kadın.

O benim işte.

Erkekler anlamak ister

Ne bulduklarını bende

Nasıl da çabalayıp dururlar

Ama dokunamazlar

Bende saklı gizeme.

Göstermek istediğim zaman bile

Göremiyoruz derler yine de.

Derim ki sırrım,

Sırtımın kavsinde

Güneşinde gülüşümün

Göğüslerimin salınışında

Soyluluğunda duruşumun.

Bir kadınım ben

Harikayım

Harika kadın.

O benim işte.

Anlıyorsunuz şimdi

Neden eğilmez başım.

Bağırıp çağırmam, tepinip durmam

Yüksek sesle de konuşmam.

Yanınızdan geçip gitsem bile

Gurur duymalısınız bundan.

Derim ki sırrım,

Topuklarımın tıkırtısında

Saçlarımın büklümünde

Ayalarında ellerimin

Özenime ihtiyaç duyuşunuzda

Çünkü bir kadınım ben

Harikayım

Harika kadın.

O benim işte.



Maya Angelou

Kafesteki Kuşun Şarkısı (Ayrıntı / Çeviren: Faris Kuseyri)