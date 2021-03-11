Harnup pekmezi ya da keçi boynuzu, Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde yetişen, yaprakları sert ve yeşil renkte olan maki türü bir bitkidir. Çalı ya da ağaç şeklinde yetişen harnup pekmezi, ülkemizde daha çok Antalya, Mersin, Muğla çevrelerinde civarlarında görülür. Harnup pekmezi, pekmez yapımı dışında öksürük ilaçların yapımında, çikolataların yapımında tatlandırıcı olarak kullanımı mevcuttur. Harnup pekmezi tohumlarından elde edilen balsam, tekstilde apreleme için tercih edilir.

Harnup Pekmezinin Besin Değerleri Nedir?

Karbonhidrat: 56,29 gram

Protein: 8,15 gram

Yağ: 31,36 gram

Lif: 3,8 gram

Potasyum: 633 miligram

Kalsiyum: 303 miligram

Sodyum:107 miligram

Demir:1,29 miligram

A vitamini:10 miligram

C vitamini: 0,5 miligram

Harnup Pekmezinin Faydaları Nelerdir?

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Antioksidan Olması: Harnup pekmezi, içinde bulunan antioksidan ile serbest radikaller ile savaşır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bu özelliği ile harnup pekmezi öksürüklerin giderilmesinde etkilidir. Zaten öksürük şurubu yapımından kullanılması bu nedenledir. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı harnup bitkisinin antioksidan özelliği çok faydalıdır. Astım ataklarını sakinleştiren harnup pekmezi, alerjik astımdan dolayı oluşan solunum yolları tıkanıklıklarını da giderir. Harnup pekmezi bu özelliğinin bir faydası da kanser hücrelerinin büyümesini engellemesidir. Bu yüzden bazı araştırmalar akciğer kanseri oluşumunu önlediğini ortaya koymuştur.

Harnup pekmezi, içinde bulunan antioksidan ile serbest radikaller ile savaşır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bu özelliği ile harnup pekmezi öksürüklerin giderilmesinde etkilidir. Zaten öksürük şurubu yapımından kullanılması bu nedenledir. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı harnup bitkisinin antioksidan özelliği çok faydalıdır. Astım ataklarını sakinleştiren harnup pekmezi, alerjik astımdan dolayı oluşan solunum yolları tıkanıklıklarını da giderir. Harnup pekmezi bu özelliğinin bir faydası da kanser hücrelerinin büyümesini engellemesidir. Bu yüzden bazı araştırmalar akciğer kanseri oluşumunu önlediğini ortaya koymuştur. Enfeksiyonları Önlemesi: Zengin vitamin ve mineral içeriği ile harnup pekmezi, vücudumuza enfeksiyonlara karşı tam bir koruma sağlar. Grip, nezle ve soğuk algınlığı türevi hastalıklara yakalanmamak ya da iyileşme sürecini azaltmak için harnup pekmezi tüketilmesi tavsiye edilir.

Zengin vitamin ve mineral içeriği ile harnup pekmezi, vücudumuza enfeksiyonlara karşı tam bir koruma sağlar. Grip, nezle ve soğuk algınlığı türevi hastalıklara yakalanmamak ya da iyileşme sürecini azaltmak için harnup pekmezi tüketilmesi tavsiye edilir. Diyabete Karşı: Harnup pekmezinde bulunan şeker ve kalori miktarı, çikolataya oranla daha düşüktür. Bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önleyen ve kan şekeri değerlerini düzenleyen harnup pekmezi, diyabet hastaları için güvenli bir besin olarak kabul edilir. Yine de şeker düzeyiniz yüksek ise doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Harnup pekmezinde bulunan şeker ve kalori miktarı, çikolataya oranla daha düşüktür. Bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önleyen ve kan şekeri değerlerini düzenleyen harnup pekmezi, diyabet hastaları için güvenli bir besin olarak kabul edilir. Yine de şeker düzeyiniz yüksek ise doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz. Kalp ve Damar Sağlığı: Harnup pekmezi, lifli yapısı nedeniyle kötü kolesterol olarak adlandırılan LSD seviyesini düşürmeye yarar. Aynı zamanda trigliserid miktarını da düşüren bu özelliği ile harnup pekmezi, kalp ve damar sağlığı için çok faydalı bir besindir. Kandaki LSD oranının düşürülmesi ile kardiyovasküler hastalıklar, tansiyon, damar tıkanıklığı, kalp krizi ve felç gibi hastalıkların oluşma riski de olur.

Sindirme Etkisi: Bağırsak hareketlerini destekleyen liflerin harnup pekmezi içinde olması onun sindirim hareketlerini düzenlenmesine yardımcı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda lifli yapısı nedeniyle mide sıvılarının salgılanmasını da destekler. Liflerin bir faydası da sıvı emili sağlaması. Vücut içinde çözünmeyen lifler, bu özelliği ile ishal oluşumunu azaltır.

Bağırsak hareketlerini destekleyen liflerin harnup pekmezi içinde olması onun sindirim hareketlerini düzenlenmesine yardımcı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda lifli yapısı nedeniyle mide sıvılarının salgılanmasını da destekler. Liflerin bir faydası da sıvı emili sağlaması. Vücut içinde çözünmeyen lifler, bu özelliği ile ishal oluşumunu azaltır. Kilo Vermenizi Sağlar: Lif içeriği zengin olan harnup bitkisi açlık hormonu olan ghrelinin salgılanmasını önler. Bu hormonun inhibe edilmesi ise tokluk hissi vereceğinden iştahı önler ve kilo vermenizi sağlar.

Lif içeriği zengin olan harnup bitkisi açlık hormonu olan ghrelinin salgılanmasını önler. Bu hormonun inhibe edilmesi ise tokluk hissi vereceğinden iştahı önler ve kilo vermenizi sağlar. Kanserle Savaşır: Harnup pekmezi, vücuttaki serbest radikallerin temizlenmesini antioksidan ve polifenol özelliği ile sağlar. Bu ise kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Toksin özelliği ile özellikle rahim ağzı kanserine neden olacak hücreleri engeller.

Harnup pekmezi, vücuttaki serbest radikallerin temizlenmesini antioksidan ve polifenol özelliği ile sağlar. Bu ise kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Toksin özelliği ile özellikle rahim ağzı kanserine neden olacak hücreleri engeller. Hücreleri Yeniler: Hasar gören hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan harnup pekmezi, böylece vücudun hücre kaybını önlemiş olur. Böylece kişinin bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara karşı vücut direnç kazanmış olur.

Hasar gören hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan harnup pekmezi, böylece vücudun hücre kaybını önlemiş olur. Böylece kişinin bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara karşı vücut direnç kazanmış olur. Cinsel Güce Etkisi: Harnup pekmezinin faydaları arasında ilk akla gelen cinsel gücü artırması gelir. Sperm sayısını artıran harnup bitkisi iktidarsızlık hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat doymuş yağ asidi nedeniyle fazla tüketilmesi fayda yerine zarar sağlar.

Harnup pekmezinin faydaları arasında ilk akla gelen cinsel gücü artırması gelir. Sperm sayısını artıran harnup bitkisi iktidarsızlık hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat doymuş yağ asidi nedeniyle fazla tüketilmesi fayda yerine zarar sağlar. Kemik Erimesini Önler: Harnup pekmezinde bulunan kalsiyum miktarı, süte oranla 3 kat daha fazladır. Kemikler için önemli olan kalsiyumun bolca bulunması harnup pekmezinin kemikleri güçlendirmesini ve kemik erimesini önlemede yardımcı olmasını sağlar.

Harnup pekmezinde bulunan kalsiyum miktarı, süte oranla 3 kat daha fazladır. Kemikler için önemli olan kalsiyumun bolca bulunması harnup pekmezinin kemikleri güçlendirmesini ve kemik erimesini önlemede yardımcı olmasını sağlar. Yaraların İyileşmesini Hızlandırır: Harnup pekmezi, antibakteriyel olması nedeniyle yaraların ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.