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Harnup pekmezinin faydaları nelerdir? Harnup pekmezinin sperm, cinsel faydaları

Anadolu coğrafyasında harnup olarak bilinen keçiboynuzunun faydaları saymakla bitmiyor. Akdeniz ikliminin geçerli olduğu her coğrafyada yetişebilen Harnup ülkemizde çoğunlukla Mersin ve Antalya'da üretiliyor. Doğada ağırlığı değişmeyen bir tohum olarak Keçiboynuzu kolestrol dostlu olmasının yanı sıra testosteron hormonunu arttırmasıyla da epey popüler. Peki, Harnup pekmezinin faydaları nelerdir? Harnup pekmezinin sperm, cinsel faydaları

Harnup pekmezinin faydaları nelerdir? Harnup pekmezinin sperm, cinsel faydaları

Harnup pekmezi ya da keçi boynuzu, Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde yetişen, yaprakları sert ve yeşil renkte olan maki türü bir bitkidir. Çalı ya da ağaç şeklinde yetişen harnup pekmezi, ülkemizde daha çok Antalya, Mersin, Muğla çevrelerinde civarlarında görülür. Harnup pekmezi, pekmez yapımı dışında öksürük ilaçların yapımında, çikolataların yapımında tatlandırıcı olarak kullanımı mevcuttur. Harnup pekmezi tohumlarından elde edilen balsam, tekstilde apreleme için tercih edilir.

Harnup Pekmezinin Besin Değerleri Nedir?

  • Karbonhidrat: 56,29 gram
  • Protein: 8,15 gram
  • Yağ: 31,36 gram
  • Lif: 3,8 gram
  • Potasyum: 633 miligram
  • Kalsiyum: 303 miligram
  • Sodyum:107 miligram
  • Demir:1,29 miligram
  • A vitamini:10 miligram
  • C vitamini: 0,5 miligram

Harnup Pekmezinin Faydaları Nelerdir?

  • Antioksidan Olması: Harnup pekmezi, içinde bulunan antioksidan ile serbest radikaller ile savaşır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bu özelliği ile harnup pekmezi öksürüklerin giderilmesinde etkilidir. Zaten öksürük şurubu yapımından kullanılması bu nedenledir. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı harnup bitkisinin antioksidan özelliği çok faydalıdır. Astım ataklarını sakinleştiren harnup pekmezi, alerjik astımdan dolayı oluşan solunum yolları tıkanıklıklarını da giderir. Harnup pekmezi bu özelliğinin bir faydası da kanser hücrelerinin büyümesini engellemesidir. Bu yüzden bazı araştırmalar akciğer kanseri oluşumunu önlediğini ortaya koymuştur.
  • Enfeksiyonları Önlemesi: Zengin vitamin ve mineral içeriği ile harnup pekmezi, vücudumuza enfeksiyonlara karşı tam bir koruma sağlar. Grip, nezle ve soğuk algınlığı türevi hastalıklara yakalanmamak ya da iyileşme sürecini azaltmak için harnup pekmezi tüketilmesi tavsiye edilir.
  • Diyabete Karşı: Harnup pekmezinde bulunan şeker ve kalori miktarı, çikolataya oranla daha düşüktür. Bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önleyen ve kan şekeri değerlerini düzenleyen harnup pekmezi, diyabet hastaları için güvenli bir besin olarak kabul edilir. Yine de şeker düzeyiniz yüksek ise doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.
  • Kalp ve Damar Sağlığı: Harnup pekmezi, lifli yapısı nedeniyle kötü kolesterol olarak adlandırılan LSD seviyesini düşürmeye yarar. Aynı zamanda trigliserid miktarını da düşüren bu özelliği ile harnup pekmezi, kalp ve damar sağlığı için çok faydalı bir besindir. Kandaki LSD oranının düşürülmesi ile kardiyovasküler hastalıklar, tansiyon, damar tıkanıklığı, kalp krizi ve felç gibi hastalıkların oluşma riski de olur.

  • Sindirme Etkisi: Bağırsak hareketlerini destekleyen liflerin harnup pekmezi içinde olması onun sindirim hareketlerini düzenlenmesine yardımcı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda lifli yapısı nedeniyle mide sıvılarının salgılanmasını da destekler. Liflerin bir faydası da sıvı emili sağlaması. Vücut içinde çözünmeyen lifler, bu özelliği ile ishal oluşumunu azaltır.
  • Kilo Vermenizi Sağlar: Lif içeriği zengin olan harnup bitkisi açlık hormonu olan ghrelinin salgılanmasını önler. Bu hormonun inhibe edilmesi ise tokluk hissi vereceğinden iştahı önler ve kilo vermenizi sağlar.
  • Kanserle Savaşır: Harnup pekmezi, vücuttaki serbest radikallerin temizlenmesini antioksidan ve polifenol özelliği ile sağlar. Bu ise kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Toksin özelliği ile özellikle rahim ağzı kanserine neden olacak hücreleri engeller.
  • Hücreleri Yeniler: Hasar gören hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan harnup pekmezi, böylece vücudun hücre kaybını önlemiş olur. Böylece kişinin bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara karşı vücut direnç kazanmış olur.
  • Cinsel Güce Etkisi: Harnup pekmezinin faydaları arasında ilk akla gelen cinsel gücü artırması gelir. Sperm sayısını artıran harnup bitkisi iktidarsızlık hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat doymuş yağ asidi nedeniyle fazla tüketilmesi fayda yerine zarar sağlar.
  • Kemik Erimesini Önler: Harnup pekmezinde bulunan kalsiyum miktarı, süte oranla 3 kat daha fazladır. Kemikler için önemli olan kalsiyumun bolca bulunması harnup pekmezinin kemikleri güçlendirmesini ve kemik erimesini önlemede yardımcı olmasını sağlar.
  • Yaraların İyileşmesini Hızlandırır: Harnup pekmezi, antibakteriyel olması nedeniyle yaraların ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

  • Dişleri Güçlendirir: Zengin mineraller (özellikle çinko) ve vitaminler (A vitamini, B vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, D vitamini) içeriği dolayısıyla harnup pekmezi, dişlerin güçlenmesini sağlar, diş etlerini korur.
  • Bol miktarda kalsiyum içermesi nedeniyle kemikleri güçlendirir, kemik erimesini önler.
  • Astım, bronşit, grip, nezle gibi hastalıklara karşı savaşır.
  • Öksürüğü giderir ve Balgam söktürücü özelliği vardır.
  • Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir, şişkinliği giderir, bağırsakları temizler.
  • Karaciğere çok faydası olan sodyum ve potasyumdan yüksek miktarda bulunur.
  • Kansere yakalanma oranını büyük oranda düşürür.
  • Kalp sağlığına iyi gelir, çarpıntıları ve kalp krizlerini önler.
  • Yüksek enerji sağlar ve cinsel gücü artırır.
  • Kanı temizler ve damar tıkanıklıklarını giderir.
  • Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve tedavi edici özelliği vardır.

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