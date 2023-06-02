"KUSURLARIMI VE BAŞARISIZLIKLARIMI KABUL EDİYORUM"



Konuyla alakalı konuşan Harrison Ford, "Sizi şunu söyleyebilirim; daha başarısız olsaydım muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olurdum. Kusurlarımı ve başarısızlıklarımı kabul ediyorum... Bunları kabullenmiyorum, bunlara sahibim. Kesinlikle ne kadar yerinizde durursanız o kadar iyi bir ebeveyn olursunuz ve ben hayatımın çoğunda şehrin dışındaydım, aşırı kibirliydim" dedi.