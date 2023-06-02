Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum

Harrison Ford, başarılı Hollywood kariyerinin baba rolünü nasıl etkilediği hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Kesinlikle ne kadar yerinizde durursanız o kadar iyi bir ebeveyn olursunuz ve ben hayatımın çoğunda şehrin dışındaydım, aşırı kibirliydim" ifadelerini kullandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum - Magazin haberleri

    'Yıldız Savaşları'nın 'Han Solo'su, 'Indina Jones'un 'Dr. Henry Jones'u olarak küresel boyutta ünlenen, Hollywood'un simge isimlerinden biri olan Harrison Ford, yıllar sonra itirafta bulundu.
  • Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum - Magazin haberleri

    Harrison Ford, kariyer yapmakla baba olmak arasındaki keskin çizginin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.
  • Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum - Magazin haberleri

    Harrison Ford da birçok baba gibi geçmişe dönüp baktığında çocuklarıyla daha çok zaman geçirememenin pişmanlığını yaşıyor. 
  • Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum - Magazin haberleri

    Ailesi hakkında konuşan Harrison Ford, daha başarısız bir kariyere sahip olsaydı muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olacağını kabul etti.
  • Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum - Magazin haberleri

    "KUSURLARIMI VE BAŞARISIZLIKLARIMI KABUL EDİYORUM"

    Konuyla alakalı konuşan Harrison Ford, "Sizi şunu söyleyebilirim; daha başarısız olsaydım muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olurdum. Kusurlarımı ve başarısızlıklarımı kabul ediyorum... Bunları kabullenmiyorum, bunlara sahibim. Kesinlikle ne kadar yerinizde durursanız o kadar iyi bir ebeveyn olursunuz ve ben hayatımın çoğunda şehrin dışındaydım, aşırı kibirliydim" dedi.
  • Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum - Magazin haberleri

    "YAŞLANMAKLA PEK BAĞ KURMUYORUM"

    Harrison Ford, daha önce verdiği bir röportajda, "Toplamda 5 çocuğum var, bu ilk rodeom değil. Evet, elbette yaşlanıyorum ama bununla pek bağ kurmuyorum. Beni üzerinde durulacak bir şey olarak ilgilendirmiyor" demişti.
  • Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum - Magazin haberleri

    "BU KONUDA BİRAZ DAHA İYİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

    80 yaşındaki Harrison Ford, "Evde 9 yaşında bir çocuk var. Kendimi 9 yaşındaki bir çocuğun babası gibi hissediyorum. Büyük çocuklarım bana ebeveynlik hakkında çok şey öğretti. İlk çocuğum doğduğunda 25 yaşındaydım. Artık bu konuda birazcık daha iyi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Harrison Ford: Daha başarısız olsam daha iyi bir baba olurdum - Magazin haberleri

    5 ÇOCUK BABASI

    Harrison Ford, 5 çocuk babası. Ford, ilk eşi Mary Marquardt'la Benjamin (56) ve Willard (54) adlı iki erkek çocuğa sahip. Melissa Mathison'la olan ikinci evliliğinden de Malcolm (35) adlı bir erkek ve Georgia (31) adlı bir de kız çocuğu olan Ford'un, şimdiki eşi Calista Flockhart'la evlendikten sonra evlat edindiği bir de Liam (22) adlı oğlu var.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.